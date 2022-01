Detalji pucnjave u Njemačkoj: Ubijena je mlada žena, napadač si oduzeo život

Mlada je žena ubijena u napadu vatrenim oružjem u ponedjeljak na sveučilištu u Heidelbergu, a tri su osobe ranjene, novi su podaci sigurnosnih izvora koji su objavili i da si je počinitelj oduzeo život.

Policija je isprva obznanila da su četiri osobe ranjene u napadu koji je vatrenim oružjem izveo jedan muškarac koji je počinio samoubojstvo, a jedna od žrtava preminula je od zadobivenih ozljeda u bolnici, rekao je izvor na koji se poziva agencija AFP.

"Mlada žena umrla je u bolnici od zadobivenih ozljeda metkom", rekao je za AFP sigurnosni izvor u ponedjeljak poslije podne.

Napad na najstarijem njemačkom sveučilištu izveden je u amfiteatru i policija vjeruje da je napadač djelovao sam.

"Vjerujemo da je bio samo jedan počinitelj. Sada ne vidimo opasnost za javnost", rekla je policija sat vremena nakon prvih izvješća.

Kako javlja dnevnik Bildt, napadač je student i nakon ranjavanja više ljudi oružje je okrenuo prema sebi.

Njegov identitet nije objavljen, a istražitelji ocjenjuju da nije imao vjerski ili politički motiv.

Njemački zakoni o vatrenom oružju pooštreni su nakon dva napada na škole u Erfurtu u travnju 2002. i u Winnendenu u ožujku 2009. godine.

Policija je ranije priopćila da je rasporedila jake snage i hitne službe na poprištu događaja u dijelu grada u kojem se napad dogodio.

Sveučilište u Heidelbergu najstarije je njemačko sveučilište, osnovano 1386.

Ono ima nekoliko kampusa u Heidelbergu, slikovitom gradu s oko 160.000 stanovnika, na rijeci Neckar.

Riječ je o državnom sveučilištu s raznorodnim fakultetima od humanih znanosti do medicine, a nalazi se u pokrajini Baden-Wuertembergu na jugozapadu između gradova Stuttgarta i Frankfurta.

Geslo je sveučilišta "Semper apertus" - (uvijek otvoreno) i ono uvijek ističe da želi raditi u duhu otvaranja i tolerancije.

Policija je blokirala područje Neuenheimer Feld u Heidelbergu gdje je smješten jedan od glavnih sveučilišnih kampusa.