Milanović komentirao nagađanja da će izaći na parlamentarne izbore

Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom obraćanja novinarima na NATO-ovu summitu u Ankari komentirao je i nagađanja o mogućem izlasku na buduće parlamentarne izbore, poručivši kako o tome ne razmišlja te da namjerava do kraja odraditi predsjednički mandat.

"Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. bio sam na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto poptuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo to je spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se kandidirao za predsjednika Republike, građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati radi netko drugi, bez mene", rekao je za N1 .

Time je odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima prije isteka predsjedničkog mandata te poručio da će dužnost predsjednika Republike obnašati do završetka mandata.