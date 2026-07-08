Milanović komentirao nagađanja da će izaći na parlamentarne izbore

Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom obraćanja novinarima na NATO-ovu summitu u Ankari komentirao je i nagađanja o mogućem izlasku na buduće parlamentarne izbore, poručivši kako o tome ne razmišlja te da namjerava do kraja odraditi predsjednički mandat.
"Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. bio sam na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto poptuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo to je spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se kandidirao za predsjednika Republike, građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati radi netko drugi, bez mene", rekao je za N1.
Time je odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima prije isteka predsjedničkog mandata te poručio da će dužnost predsjednika Republike obnašati do završetka mandata.
Iz ove je tirade jasno da je Milanović potpuno u službi ruskih genocidnih interesa. Naglašava rusku tobožnju "nepobjedivost" i nuklearno naoružanje. Iz nekog razloga "ne vjeruje" procjenama o ruskim gubicima. Za eliminaciju oko 28.000 ruskih vojnika u lipnju mjesecu postoje pojedinačni video zapisi, primjerice. Koje on podatke ima? Sa smiješkom komentira vrlo opasan blizak odnos Trumpa i Putina, uopće ne propitujući razloge iza toga. Trumpovo sabotersko ponašanje prikazuje kao racionalno i pragmatično ("on je najiskreniji, samo želi prodavati naoružanje"). Lidere demokratskih zemalja NATO-a prikazuje kao nekakve lažnjake, iako oni za razliku od Trumpa, jasno osuđuju barbarsku invaziju Rusije i transparentno provode svoju politiku pomoći Ukrajini. Lažnom zamjenom teza prikazuje NATO kao ratoboran. Lažno prikazuje ulogu Hrvatske u sustavu kolektivne sigurnosti kao nekog tko, eto tako, treba "stajati po strani". Ide i korak dalje pa legitimne ciljeve, rusku shadow flotu tankera kojima se financira agresija prikazuje kao ilegalne i protivi se njihovu potapanju. Protiv je sankcija Rusiji, protiv je naoružavanja Europe i "žali" zbog izostanka volje za "diplomatskim rješenjem"? Koje je to? Rusija je do sada odbila svaki mirovni prijedlog, pa čak i onaj američke delegacije u Moskvi u prosincu 2025. Samo 2025. Putin je odbio 7 mirovnih prijedloga. Milanović unatoč tome prikazuje NATO kao one koji odbijaju diplomatsko rješenje. Koji još dokaz treba?