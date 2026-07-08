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KRVAVI OBRAČUN

Detalji horora u centru Čakovca: Osumnjičeni pričekao mladiće na parkiralištu i zapucao, u stanu mu pronašli drogu

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
08.07.2026.
u 14:01

Prema sumnjama policije, incident se dogodio u subotu, 4. srpnja, oko 3.40 sati u središtu Čakovca

Međimurska policija dovršila je opsežno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakim Danijelom Trninićem, kojega nije imenovala, a kojeg sumnjiči za dva kaznena djela ubojstva u pokušaju, dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Istraga je provedena u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, a protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u subotu, 4. srpnja, oko 3.40 sati u središtu Čakovca. Osumnjičeni se najprije u jednom ugostiteljskom objektu verbalno sukobio s 22-godišnjakom te mu pritom uputio prijetnje.

Nakon zatvaranja lokala pričekao je na parkiralištu dolazak 22-godišnjaka i 28-godišnjaka, koji su bili u društvu 23-godišnjakinje i 26-godišnjaka. Tijekom fizičkog sukoba iz vatrenog oružja ispalio je nekoliko hitaca prema četvero ljudi. Pritom su pogođeni 22-godišnjak i 28-godišnjak, dok 23-godišnjakinja i 26-godišnjak nisu ozlijeđeni. U pucnjavi je 22-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je 28-godišnjak lakše ozlijeđen.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, pretražila stan kojim se koristio osumnjičeni te njegov osobni automobil. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto više od jednog kilograma marihuane, točnije 1.062,57 grama, zatim 5,78 grama sintetskog kanabinoida, 9,93 grama kokaina, digitalna vaga te nekoliko komada puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara. Osim kaznene prijave, protiv 42-godišnjaka bit će podnesen i optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu zbog nezakonitog posjedovanja puščanog streljiva, odnosno prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

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Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
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Ključne riječi
Danijel Trninić PU međimurska pucnjava

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