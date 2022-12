Paket od 700 milijuna kuna: Evo tko će sve dobiti jednokratnu pomoć Vlade

Vlada je u četvrtak odlučila ukupno 700 milijuna kuna isplatiti kao jednokratnu pomoć korisnicima mirovina i prava u socijalnoj skrbi radi ublažavanja rasta troškova života, korisnicima dječjeg doplatka radi ublažavanja rasta cijena energenata i osobama stradalim u potresu. U povodu odluke o još jednom paketu pomoći najpotrebitijima, premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade istaknuo da su preusmjerili uštede napravljene u proračunu skupinama u hrvatskom društvu kojima je pomoć najpotrebnija, a mjerama će biti obuhvaćeno gotovo milijun korisnika.

Iznosi jednokratne novčane pomoći

Jednokratnu novčanu pomoć dobit će umirovljenici s mirovinom do 4360 kuna, a ovisno o visini mirovine dodatak iznosi od 400 do 1200 kuna (za one s mirovinom do 1850 kuna).

Pomoć korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi odnosi se na nezaposlene, korisnike zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, nacionalne naknade za starije osobe i korisnike novčane naknade za nezaposlene branitelje, a iznosi 1000 kuna.

Jednokratna pomoć korisnicima doplatka za djecu odnosi se na više od 123.000 korisnika, odnosno gotovo 250.000 djece, za što je izdvojeno više od 70 milijuna kuna, a ovisno o broju djece po korisniku iznosi od 300 do 1100 kuna.

Novčanu pomoć dobit će i stradali u potresu, odnosno oni koji su i dalje zbrinuti u privremenom smještaju na potresom stradalim područjima, i to 2000 kuna po osobi, a najviše do iznosa od 10.000 kuna po kućanstvu.

"Sve to govori o uštedama koje su učinjene, ali i o politici Vlade da načelo solidarnosti, koje je temelj društva, bude manifestirano kroz redistributivnu ulogu proračuna i da na taj način pomognemo velikom broju naših sugrađana kojima ću to olakšati premošćivanje krize", rekao je premijer.

Vlada je na sjednici donijela zaključke kojima se do lipnja iduće godine produljuje postojeći režim otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju, korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine, produženja besplatnog prijevoza vlakom i otpis potraživanja nastalih po osnovi RTV pristojbe stradalima na potresom pogođenim područjima.

Na teret proračunske zalihe Vlada je odobrila sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica tuče na području Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 18 milijuna kuna.

Također, odobrena su sredstva za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica poplave na području Hrvatske Kostajnice u ukupnom iznosu od 25 milijuna kuna te za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u ovoj i dijelu prošle godine u iznosu od 9,5 milijuna kuna.

Mjerama Vlade očuvana socijalna kohezija u društvu

Plenković je u uvodu sjednice rezimirao glavne događaje u protekloj godini te je, uz podsjećanje na ispunjavanje svih kriterija za članstvo u schengenskom prostoru i euro području, naveo da je u 2022. Hrvatska dosegla najviši investicijski kreditni rejting, ima rekordan broj zaposlenih (1.617.000 osiguranika), rekordno nisku nezaposlenost (sedam posto) te rekordni izvoz i izvrsne prihode u turizmu (više od 36 milijardi kuna fiskaliziranih računa).

"Izdašnim i ciljanim mjerama osigurali smo nastavak snažnog gospodarskog rasta, koji će prema svim procjenama biti oko šest posto", rekao je.

Gospodarska politika Vlade, dodao je, omogućila je da su povećane plaće i mirovine "znatno više nego u mandatu bilo koje druge Vlade". Prosječna plaća u nešto više od šest godina rasla je 35 posto, odnosno 1981 kunu neto, a minimalac 69 posto, odnosno 1723 kune.

"Sve je to pridonijelo da unatoč inflatornim pritiscima na solidaran način pomognemo onima kojima je bilo najteže podnijeti krizu i time očuvati socijalnu koheziju u društvu", poručio je Plenković.