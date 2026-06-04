Odlični uvjeti leta, iskusan pilot, dobar avion, četiri poginula - što je pošlo po zlu?

Inspektori Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokušat će tijekom istrage koja može trajati i do godine dana, rasvijetliti uzroke koji su doveli do pada manje letjelice na lokaciju Campanoža, nenaseljenog područja na administrativnoj granici između Grada Pule i Općine Medulinu, u neposrednoj blizini malog sportskog aerodroma Medulin. Pad letjelice koja je iz Austrije letjela na jug Istre s ukupno četiri putnika, prijavljen je PU istarskoj u četvrtak oko 11.30 sati.

Pa, iako je prerano govoriti o tome što je moglo dovesti do toga da pilot izgubi kontrolu nad avionom, Nijaz Delić koji koristi sportski aerodrom Medulin kazao nam je da je svjedočio zadnjim trenucima leta aviona koji se srušio svega par stotina metara od aerodroma na koji je trebao sletjeti.

- Znam da je pilot aviona bio iskusan, a znam i da je avion kojim je upravljao bio u dobrom stanju. Također, uvjeti letenja su bili jako dobri, vrijeme gotovo idealno, bez ikakvih smetnji. Po onome što sam vidio u zraku, avion je letio horizontalno, približavao se mjestu gdje je trebao sletjeti, da bi se odjednom počeo u spirali spuštati, odnosno padati na tlo. Ne znam što se dogodilo, što je uzrokovalo ovu tragediju. Mogu samo nagađati da se pilotu iznenada nešto dogodilo ili da je došlo do nekog neobjašnjivog, nenadanog kvara na letjelici. Ja ne mogu dokučiti ikakav treći mogući razlog tragedije. Istraga će to rasvijetliti - kazao je Nijaz Delić. Kako neslužbeno doznajemo, taj je let bio prijavljen njemu kao korisniku sportskog aerodroma Medulin, pa se on i zatekao na lokaciji gdje je letjelica trebala sletjeti.

Po srušenog letjelici vidi se da joj je pri udaru o tlo potpuno uništen prednji kraj, dok je rep aviona ostao čitav, što je dokaz, kažu nam poznavatelji, da je pilot već bio u manevru slijetanja, odnosno da je pao s manje visine. Tragedija se, dakle, dogodilo svega par trenutaka prije planiranog slijetanja, pa iako su žurne službe odmah upućene na lokaciju do koje je lako doći, putnicima u avionu, a riječ je o ukupno četiri osobe, nije bilo spasa. Preminule su na licu mjesta od posljedica udara letjelice o tlo. Iz PU istarske rečeno nam je da za sada ne tragaju za još osoba povezanih s letom, odnosno da nemaju informaciju o postojanju drugih putnika iz aviona, osim četvero preminulih putnika. Na mjesto tragedije upućene su iz Pule i tri tima hitne medicinske službe, a angažirana je i helikopterska hitna medicinska služba, a na lokaciji su bili i vatrogasci.

Let ovog privatnog malog aviona, kao niti slijetanje u Medulinu nije prijavljeno Aeroklubu Istra. Nina Topić, predsjednica i osnivačica Aerokluba Istra kazala nam je da je sportski aerodrom Medulin 2014. godine izgubio status aerodroma, te da je sada registriran kao površina za uzlijetanje i slijetanje, te da ga koristi Aeroklub Krila Istre. Stoga se letovi ne prijavljuju niti Aeroklubu Istra ili ostalim institucijama, već korisniku letilišta koje se nalazi na državnoj zemlji.

Inače, mala letjelica ima Njemačke oznake, no putnici su bili iz Austrije od kuda je letjelica i poletjela prema Medulinu. Identitet poginulih osoba još nije poznat. Policija na terenu provodi istragu, utvrđuje sve detalje, a po dolasku istražitelja Agencije za istragu zrakoplovnih nesreća, istraga će biti dodatno proširena.Osim svih karakteristika letjelice, mogućeg kvara, utvrdit će se i tko su putnici, te razlog njihovog dolaska u Medulin, a obdukcija, posebno pilota utvrdit će moguće zdravstvene probleme i točne uzroke smrti svih putnika u letjelici.

U istragu će uključeno i županijsko državno odvjetništvo koje osim utvrđivanja uzroka ove nesreće, istražuje i što je uzrokovalo pomorsku nesreću koja se u četvrtak rano ujutro dogodila u Puli. Naime, policija je jučer oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu je zatečena teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, a policijski službenici u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti i ovog događaja.

Nažalost, nije riječ o prvoj tragediji malih zrakoplova koja se dogodila u Hrvatskoj. Najčešće se slične tragedije događaju nad planinskim ili šumskim terenima, uglavnom po maglovitom i kišnom vremenu. To je bio uzrok pada Cessne na području Slunja u kojoj je također poginulo četvero putnika u letjelici koja je pala na teško pristupačan teren u vrtači kod Slunja. Letjelica je nestala s radara, a teren na koji je pala otežala je i potragu, pa je za letjelicom i unesrećenima tragao čitav tim predvođen članovima HGSS-a, a pronađeni su uz pomoć dronova koji su uočili Cessnu u vrtači usred guste šume. I izvlačenje letjelice bilo je otežano zbog tih okolnosti.