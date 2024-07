Detalji eksplozije kod Šibenika: Štetu uzrokovalo curenje plina, staricu s opeklinama pustili kući

U eksploziji, u obiteljskoj kući koja se dogodila danas u jutarnjim satima u Dubravi kod Šibenika , jedna ženska osoba zadobila ozljede, izvijestili su iz šibenske policije. Naime, riječ je o 83-godišnjoj starici koja je netom nakon eksplozije prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku te su vatrogasci svoj posao gašenja požara uspješno zaključili u 10.43 sati. Navodno je došlo do curenja plina, što je izazvalo eksploziju, a poslije i manji požar.

Starija žena u eksploziji zadobila je opekline i nakon obrade u Općoj bolnici u Šibeniku puštena je kući. - Gospođa starije dobi je dovezena iz Dubrave kraj Šibenika i mi smo sanirali ozljede. Radi se o opeklinama trupa, ruku, ali nakon obrade je već puštena kući - kazao je Niko Blažević, specijalist kirurgije, voditelj OHBP šibenske bolnice za 24sata.

Susjedi su vidno u šoku jer je riječ o starijoj ženi koja je pretrpjela eksploziju, no pozitivni su jer nije životno ugrožena -Srećom, bila je sama u kući. Vatra joj je zahvatila kosu i dio ramena i ruke. Ali bit će dobro, život joj nije u opasnosti, ozljede su lakše. Dobro je prošla - kazala je jedna susjeda za Šibenski.hr.

Policija i inspektor zaštite od požara očevid tek trebaju obaviti pa će tek po završetku očevida službeno objasniti što se točno dogodilo i kako. Na teren su izašli i vatrogasci iz šibenske ispostave s tri vozila i sedam vatrogasaca, no, a glavni šef vatrogasaca Darko Dukić za 24sata objasnio: - Obično se to dogodi kad nešto nije od aparata servisirano ili je bilo nestručno rukovanje, u svakom slučaju to je taj flash over, a u jednom trenutku se plin zapali, napravi puf, i to je to, eksplozija je bila manja - zaključio je kako nema velike štete, te dodao da ne može dovoljno puta ponoviti da plinski aparati nisu bezazleni ako se s njima ne rukuje stručno.

