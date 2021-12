Dekan Arhitekture odlazi iz Savjeta za obnovu

Dekan Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Bojan Baletić najavio je povlačenje iz Savjeta za obnovu jer fakultet koji vodi nije sudjelovao u odluci o načinu odabira zamjenskih obiteljskih kuća za Banovinu. Svoj odlazak najavio je na sjednici spomenutog savjeta. Kako je obrazložio u javnosti, frustriran je “jer su na fakultetu još u veljači imali 20 idejnih prijedloga za obiteljske kuće na Banovini, ali vladajući ni za jedan od njih nisu iskazali nikakav interes”.

Kuće koje će se graditi, rekao je, vidjeli su u novinama, a na sastanku Savjeta tek su naknadno doznali za njih i o njima raspravljali. Stava je da su svi prijedlozi, od onih koje je izradio fakultet pa do onih koje potpisuju ostali arhitekti i projektanti, kao i tvrtke specijalizirane za gradnju tipskih kuća, trebali biti predstavljeni stručnome tijelu. To bi tijelo, potom, moglo izabrati najbolja rješenja. Važno je to s obzirom na to da će se, istaknuo je, graditi na stotine takvih kuća. Polemike je među članovima Savjeta za obnovu izazvao urbani model tipske kuće iza kojeg stoji Experto Crede d.o.o., a riječ je o donaciji Rotary kluba. Dekan Baletić stava je da je taj model “ispod razine arhitektonskih znanja i vještina”.

Iz Središnjeg su državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje posljednjih dana poručivali kako se “ne žele upuštati o rasprave o estetici kuća” te da im je u cilju samo da obnova počne što prije. Negodovali su pak i domaći proizvođači građevinskog materijala ističući da su zidovi tipskih kuća pretanki. Prema standardima Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, propisano je da su zidovi debljine 19 centimetara. Proizvođači su stava da je to za seizmički aktivno područje nedovoljno te da bi trebali imati najmanje 20 centimetara. Inače, za deset dana napunit će se godina od razornog potresa koji je pogodio Banovinu, a iza sebe ostavio ruševine u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima i, što je najgore, ljudske žrtve. Brojni stanovnici dočekat će i 2022. godinu u kontejnerima. Tipske kuće trebale bi im konačno pružiti topli dom i koliko-toliko normalan život. Prosječna je vrijednost tih kuća oko pola milijuna kuna.