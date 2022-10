Dejan Kovač uspio je okončati utrku 250 kilometara kroz najsušu pustinju na zemlji

Utrka 250 kilometara Atacama pustinje na 3000 metara nadmorske visine je završena! - ponosno je objavio Dejan Kovač, bivši predsjednički kandidat, poznat po svladavanju ekstremnih utrka.

Atacama Crossing u Čileu završio je osam kilograma mršaviji i s desetak žuljeva više, nateknutim koljenom i, ističe, ogromnim i nezaboravnim iskustvom. Utrka je trajala sedam dana.

- Nemoguće je opisati taj osjećaj! Ušao sam u utrku s problemom jednog koljena, da bih pao na 25 kilometara utrke i nateklo mi i drugo koljeno. Bila je drama trčati idućih 225 kilometara. Temperature su bile preko 40 Celzijusa, ruksaci teški 12 do 15 kilograma, pješčane oluje, penjanje uzbrdo i nizbrdo, užareni pijesak, slane močvare, ozljede, padovi, žuljevi i rane, samo je to dio prepreka koje su sudionici morali svladati – opisuje on.

Foto: Dejan Kovač Facebook

Cilj mu je bio, kaže, samo završiti utrku i ostati živ. Doslovno.

- Uz sve to, u konkurenciji od oko 135 sudionika iz 35 država, istrčao sam 250 kilometara za 35 sati i osvojio 38. mjesto u ukupnom poretku, a 31. mjesto u muškoj konkurenciji. Bio sam jedini sudionik iz Hrvatske, upoznao veliki broj natjecatelja iz drugih država i ostvario prijateljstva za cijeli život. U nemogućim uvjetima pustinje, u trenucima kada želite odustati, najbitnije je ne odustati i gurati naprijed. Ovakve utrke nas uče da granice ne postoje i prava su alegorija za život – zaključuje Kovač.

Atacama je najsuše mjesto na svijetu, pustinja Atacama u Čileu, gdje prosječno padne "čak" jedan milimetar kiše - godišnje. Većina tog područja nije vidjela ni kap vode, smatra se, najmanje 400 godina. Sastav tla i pijeska u Atacami, koja se proteže uz obalu Tihog oceana, sličan je uvjetima na Marsu pa u ovoj pustinju NASA testira opremu koju će koristiti za misije na taj planet. Snimani su tamo i prizora s Marsa u poznatim filmovima kao što je "Odiseja u svemiru: Putovanje do planeta".

Zanimljivo je i kako su najstarije mumije pronađene upravo u Atacami, datiraju iz 7020. godine prije nove ere.