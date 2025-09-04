Debeljak stao pred novinare pa kroz suze rekao: 'Ako mi sad hoćete odrubiti glavu, odrubite...'

Nakon što predstavnicima Brodosplita jučer nije bilo dopušteno sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita zbog zakašnjelog zahtjeva, vlasnik DIV grupe i vlasnik Brodosplita, Tomislav Debeljak, danas je u muzeju brodogradilišta održao konferenciju za medije, prenosi Dalmacija Danas.

Debeljak je predstavio dosadašnje i tekuće projekte Brodosplita, a zatim emotivno komentirao izostanak interesa lokalnih vlasti za brodogradilište. "Jučer mi je bilo bolno što nam nije dozvoljeno sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća. Nikoga nije zanimalo što je Brodosplit. Koja je to razina demokracije, to mi nije jasno", kazao je.'

Naglasio je spremnost na osobnu žrtvu, ali je izrazio zabrinutost zbog mogućeg gubitka vrijednih radnika: "Nemojte izgubiti najbolje radnike na svijetu - škverske radnike koji znaju graditi najbolje brodove. To treba Hrvatskoj. Ako mi sad hoćete odrubiti glavu, odrubite...Da me lomite, da mi lomite prst po prst, radite što hoćete. Iako, nikako nisam takav da volim da me se 'šora', jer sam alfa. Ali nemojte izgubiti ovaj zlatni brod. To treba Hrvatskoj, to treba hrvatskom radniku", rekao je kroz suze.

Prema Debeljaku, trenutno u Brodosplitu radi oko 300 radnika, a mogućnosti zapošljavanja su za dodatnih 700 do 800 ljudi. Bez krize izazvane ratom u Ukrajini, broj zaposlenih mogao je biti preko 3.000. Dodao je i kako je tvrtka imala problema s koncesijskim obavezama koje država nije ispunila, što je rezultiralo ovrhama.

Istaknuo je i da Brodosplit nije tražio otpis troškova za covid-krizu, već samo oslobađanje od naknada tijekom ukrajinske krize, kada nije bilo proizvodnje. "Račun za komunalnu naknadu iz Grada Splita bio je prevelik, a nikada nisam imao sastanke s predstavnicima Grada," rekao je Debeljak.