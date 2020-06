Bernardić otkriva kako je slagao izborne liste i koji je SDP-ov plan za obnovu Zagreba

Do parlamentarnih je izbora manje od mjesec dana. Šef glavne oporbene stranke SDP-a danas predlaže Glavnom odboru liste s kandidatima za Sabor. Kako ih je slagao, po kojem ključu, kako gleda na osobne napade koje predvodi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, što će SDP s Inom, ali i obnovom Zagreba, zašto misli da će biti relativni pobjednici i s kime bi sve sastavljao Vladu, o tome smo razgovarali s Davorom Bernardićem.

Po rejtingu ste prva opcija, u SDP-u vlada uvjerenje da ćete biti relativni pobjednici. Danas predlažete i liste za Sabor. Nudite li na njima najbolje što SDP ima ili ste odlučili cijelu jednu garnituru „Milanovićevih“ ljudi poslati u „mirovinu“?

SDP ima najbolji tim i najkvalitetnije ljude koji su spremni, koji mogu i znaju izvući Hrvatsku iz ove krize u kojoj smo se našli. Gospodarska kriza, kriza institucija, kriza društva u cjelini je velika, a za to sve zaslužna je ova Vlada. Da imamo najkvalitetnije ljude, pokazali smo na europskim i na predsjedničkim izborima na kojima smo pobijedili. Tako će i ovaj put liste biti sastavljene od ljudi koji znaju, hoće i mogu pomoći da učinimo sve kako bi građani sutra živjeli bolje. I nema podjela. Neću dopustiti da nas se dijeli u stranci po bilo kojoj osnovi. Na valu zajedništva, kvalitetnih ideja i programa uspjeli smo u ova dva izborna ciklusa. Tako će biti i na ovim izborima. Budite uvjereni da će SDP sa svojim koalicijskim partnerima imati dovoljan broj mandata za sastavljanje čvrste i stabilne Vlade. Danas sam siguran u pobjedu više nego ikad.

Je li vam sastavljanje lista bilo jedan od neugodnijih zadataka otkako ste došli na čelo stranke?

Nije bilo jednostavno, zato što stvarno imamo jako veliki broj ljudi koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem zaslužili biti na listi. Na listi nažalost ne mogu biti svi, no moramo biti svjesni da je ključan doprinos svakog pojedinca u stranci bez obzira je li na listi ili ne.

Po kojem ste ih točno ključu slagali – lojalnost ili snaga na terenu, angažman, prepoznatljivost u javnosti?

Procedura je takva da su lokalne organizacije dale svoje prijedloge kandidata. Važno je reći da je među kandidatima iz SDP-a na listama ravnomjeran broj žena i muškaraca, prisutna je ravnomjerna regionalna zastupljenost, a jedan od kriterija je i dosadašnji rad u stranci.

Podijelili ste desetak mjesta i partnerima kojih je sve više. Priključili su se i IDS, PGS, Matija Posavec, čak i Reformisti idu s vama u šestoj jedinici. Kako to da u Restart koaliciji ima mjesta i za one koji su u Saboru dizali ruku za HDZ dok ga nema za neke koji su cijelo vrijeme bili oporba poput Miranda Mrsića ili Bojana Glavaševića?

SDP je pokazao da može okupiti sve relevantne oporbene stranke istog ili sličnog svjetonazora kako bi Hrvatskoj ponudio jasnu alternativu za promjene koju su potrebnije nego ikad prije. A oni koji više nisu u SDP-u izabrali su svoj put.

Kako ste doživjeli plakate koje je Mirando Mrsić postavio i na kojima poručuje da vi niste rješenje?

Stvarno se u ovoj kampanji nemam vremena baviti trivijalnim i nebitnim stvarima.

I Andrej Plenković vodi napadačku kampanju prema vama, bira se, kaže, između njega i vas. Kako to komentirate?

Pravo je pitanje žele li građani da ih opet vodi Plenković iz čije je Vlade moralo otići 11 njegovih prvih suradnika, njegovih ministara zbog sumnje na korupciju? Jednostavno, na građanima je da odluče žele li da i dalje imamo lopovsku Vladu nakon ovih izbora.

Već ste izjavljivali kako je ovo najkorumpiranija Vlada svih vremena, gora i od Sanaderove. Je li po vama Plenković najgori premijer i što mu najviše zamjerate?

Hrvatska u protekle četiri godine nije napravila nijednu reformu, osim reforme blagdana od koje će građani sasvim sigurno živjeti bolje. Rezultat nerada ove Vlade jest to da je Hrvatska na začelju Europske unije, po percepciji korupcije, po stanju u pravosuđu, po konkurentnosti gospodarstva, po indeksu ljudskih prava i sloboda, po slobodi medija, po iskorištavanju europskih fondova. Miljama smo daleko od ulaska u Schengensku zonu i uvođenja eura. Lagao je građane da Hrvatska ima veliki ugled u EU. A istina je da je austrijski kancelar Kurz odbio plan pomoći nakon što se Plenković hvalio da će Hrvatska dobiti silne milijarde, istina je da predsjednik Kluba europučana, dakle njegove grupacije stranaka u EU parlamentu, izjavio da je turistički koridor između Njemačke i Hrvatske, što je Plenković predlagao, notorna glupost. Njegov prijatelj, mađarski premijer Orbán crta karte velike Mađarske, prisvajajući tako hrvatske teritorije, da ne nabrajam dalje. I to sve za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Toliko o rezultatima i ugledu ove Vlade. Jedino što je napravio, a da je ostalo zamijećeno, jest potpisivanje Istanbulske konvencije. Uostalom, ocjenu njegova rada dat će građani na sljedećim izborima.

Kako će se na rejting odraziti neugodan slučaj obiteljskog nasilja vaših bliskih suradnika?

Siguran sam da to neće utjecati na rejting. Mi u SDP-u ne toleriramo bilo kakav oblik nasilja što smo pokazali i u ovom slučaju.

U kakvom društvu živimo kada saborskom zastupniku i socijaldemokratu nije ugodno obznaniti svoju seksualnu orijentaciju?

Bez obzira na to jesi li star, mlad, žena, muškarac, gay, straight, Hrvat, Srbin, Bošnjak, Rom, katolik, pravoslavac, musliman, židov, ateist, nebitno, za nas je samo bitno jesi li čovjek. Mi ne dijelimo ljude. To je Hrvatska u koju ja vjerujem i kojoj želim pripadati.

Jedna od predizbornih tema postaje i Ina. HDZ opet priča o opciji da će vratiti Inu u hrvatske ruke. Je li to mazanje očiju građana pred izbore?

Opcija vraćanja Ine u hrvatske ruke još je jedna od laži i obmana ove Vlade. Najavili su otkup Ine prije četiri godine, u međuvremenu nisu ništa napravili, a sada sedam dana pred izbore, kao tehnička vlada, oni bi razgovarali s Mađarima kako bi pokazali da, eto, nešto rade. Napravili su jedino to da su zatvorili rafineriju u Sisku i otjerali radnike na ulicu. Danas naftu iz naših naftnih polja i bušotina šalju u Orbánovu Mađarsku, valjda kao nagradu što mađarski premijer svojata hrvatski teritorij. Tko šalje naftu u Mađarsku? Plenkovićev prvi suradnik i autor HDZ-ova programa ministar Ćorić, za kojeg se špekulira da je sudjelovao i u velikoj aferi vjetroelektrane. Još nas uvjerava kako je to profitabilan posao za Hrvatsku, a nema pojma po kojoj je cijeni ta nafta otišla u mađarske i slovačke rafinerije. Jasno je da je tu riječ o izdaji hrvatskih nacionalnih interesa i da se to, kada je HDZ u pitanju, kontinuirano ponavlja bez obzira tko je na čelu HDZ-a.

Koji je plan SDP-a za Inu i imate li ga uopće?

Činjenica je da su Mađari potpuno preuzeli Inu uz asistenciju HDZ-ovih premijera i ministara. Sve je pošlo krivo kada je Sanader pod sumnjivim okolnostima predao upravljačka prava Mađarima i potpisao onaj famozni ugovor o plinskom biznisu koji je Hrvatsku opteretio milijardama kuna gubitaka. Do danas ti sporovi nisu riješeni, a Ina zbog toga stagnira i propada. Rezerve nafte pale su više od 60% i nema novih, dnevna proizvodnja derivata više je nego prepolovljena, rafinerija u Sisku zatvorena je, ona u Rijeci se ne razvija, nafta sa slavonskih polja vozi se u Mađarsku i Slovačku na preradu. U Ini je više od 6.000 radnika manje, a jedino što je ostalo od kompanije su benzinske crpke i maloprodaja za MOL-ove derivate. To se vidi i po tome što prihodi od proizvodnje i prerade nafte kontinuirano padaju, a oni od maloprodaje stagniraju. Ukupno, prihodi su u zadnjih osam godina pali s 30 na svega oko 22 milijarde kuna. Čini mi se da su Mađari neometano postigli sve svoje ciljeve – uništavanje hrvatske konkurencije u proizvodnji i preradi nafte, crpljenje rezervi iz hrvatskih nalazišta koje transportiraju u svoje rafinerije, te korištenje Inine prodajne mreže za plasman svojih derivata na još uvijek potentnom tržištu, posebno zbog povećane sezonske, turističke potražnje. Sve ukazuje na to da se stvari moraju mijenjati. Mi Inu u budućnosti vidimo kao integriranu kompaniju koja će ponovno više ulagati u istraživanja, u nova nalazišta i eksploataciju, u rafinerije i nove tehnologije za preradu nafte. Hrvatska u ovom trenutku teške krize ne može tek tako pronaći novac za otkup Ine, a još teže za sve ono što treba financirati u toj drugoj, razvojnoj fazi. Kada preuzmemo odgovornost za državu, stavit ćemo pitanje budućnosti Ine na stol i tražiti realno rješenje.

Ekonomisti su složni da su SDPov i HDZ-ov program jako slični i da se svi ponašate kao da je država “kasica prasica”. Doista, kako realizirati sva obećanja a izbjeći eksploziju državne potrošnje?

Ne mogu se složiti da su programi Restarta i HDZ-a slični kada je riječ o ocjeni njihove realne provedivosti. Tome smo posvetili posebnu pozornost. Napravili smo kompletnu projekciju scenarija gospodarskog oporavka i rasta kao i proračunskih učinaka. U 2020. naše mjere bit će „teške“ oko 2 milijarde kuna, a u idućim godinama između 3,5 i 4 milijarde kuna. To su ti „dodatni“ troškovi koji proizlaze iz naših politika i mjera. Tu nisu, na primjer, ulaganja iz EU fondova na koja jako računamo, ali koja imaju neutralan učinak na proračun jer se prikazuju i na prihodnoj i na rashodnoj strani. A planirani gospodarski rast 7-7,5% u idućoj godini, 5,5% u 2022. i oko 4,5% u posljednje dvije godine mandata daje nam prostor u proračunu da možemo financirati mjere i istovremeno „zatvarati“ deficit proračuna. HDZ nije ponudio nikakve projekcije, uglavnom se hvale nekakvim postignućima do koronakrize, a onda kao da je vrijeme stalo, kao da kriza nije učinila svoje i kao da nemamo 40 milijardi manjka u BDP-u, 25 milijardi manjka u proračunu, te rast državnog duga na rekordnu razinu, više od 315 milijardi kuna samo u ovoj godini. U njihovu programu, upravo zbog toga, sve izgleda potpuno nerealno.

Koje su to prve mjere koje bi vaša Vlada donijela?

Mi smo najavili da ćemo u prvih sedam dana donijeti zakone i mjere koje je ova Vlada propustila donijeti i ostavila mnoge ljude u nesigurnosti i neizvjesnosti. Već na tome pala je njihova parola o „sigurnoj Hrvatskoj“. Nesigurno je više od 50.000 ljudi koji su izgubili posao, nesigurni su nezaposleni koji su već bili na burzi i ne mogu sada naći posao, stalni sezonci, umirovljenici s najnižim mirovinama, socijalno potrebiti, svi zaduženi kojima nije produljen moratorij na otplatu kredita i leasinga, deseci tisuća mikro i malih poduzetnika te obrtnika koji ne mogu doći do likvidnosti kao i tisuće njihovih zaposlenika, više od 100.000 malih iznajmljivača, nautičara, prijevoznika, agenata koji su do sada pronalazili egzistenciju u turizmu, Zagrepčani kojima su kuće i stanovi razoreni potresom, i mnogi, mnogi drugi. Produljenje mjere za očuvanje radnih mjesta, zakon o skraćenom radnom vremenu, moratorij na kredite, osiguranje likvidnosti, minimalna plaća od 4000 kuna, snižavanje PDV- a u ugostiteljstvu i turizmu na 10%, manje liste čekanja u zdravstvu – to su naši prioriteti, baš kao i zakon o obnovi Zagreba.

Obnova Zagreba nakon potresa pitanje je na kojem bi se u Zagrebu izbori mogli izgubiti ili osvojiti. Što je, konkretno, SDPov plan?

HDZ-ova vlada i Gradska uprava Zagreba nisu poduzeli ništa i prepustili su Zagrepčane i ljude iz okolice Zagreba samima sebi. Zato moramo zakon o obnovi donijeti odmah po konstituiranju Sabora i nove Vlade. Preuzet ćemo potpunu odgovornost za upravljanje obnovom Zagreba i okolice i cilj nam je u roku od četiri godine provesti potpunu obnovu. Građanima pogođenima potresom osigurat ćemo refundaciju ulaganja u gradnju novih objekata ili ojačavanje statike starih po principu 50% država, 30% grad, 20% vlasnici. Ovaj veliki projekt na samom je vrhu naših prioriteta i zbog činjenice da će građevinske investicije u Zagrebu biti jedan od glavnih pokretača hrvatskog gospodarstva nakon krize koja nas je zahvatila.

Slažete li se s lijevo-zelenom koalicijom da nakon konstituiranja Sabora zastupnici ne mogu otići na godišnji odmor, nego odmah početi s poslom upravo zbog tog zakona? Hoće li tu uopće biti potrebna intervencija predsjednika?

Bilo bi jedino normalno da zbog teške situacije u kojoj se nalazimo Hrvatski Sabor nastavi s radom. Nije samo riječ o potrebi hitne procedure oko donošenja zakona za Zagreb, nego i o interventnim mjerama za spas gospodarstva i radnih mjesta.

Kad smo već kod lijevo-zelene koalicije, kako gledate na izjavu Tomislava Tomaševića da su, osvoje li mandate, spremni podržati manjinsku vladu s SDP-om na čelu?

Cijenim ideju Tomislava Tomaševića da je koalicija spremna podržati Vladu s SDP-om na čelu i siguran sam da to neće biti manjinska Vlada. Nakon izbora spremni smo razgovarati sa svim strankama s kojima dijelimo iste vrijednosti i svjetonazor, a koje prijeđu izborni prag.

Očekujete li od predsjednika države mandat budete li baš vi relativni pobjednici i jeste li već na tu temu s njim i razgovarali?

S predsjednikom nisam razgovarao o tome. Ako me pitate hoćemo li biti izborni pobjednici, hoćemo. A predsjednik će, siguran sam, postupiti u skladu sa svojim ustavnim ovlastima.

Jeste li njegovu dilemu hoće li glasati ili ne shvatili kao napad na sebe, kako to vidi premijer?

Ne.

Tko su vam, osim zeleno-lijeve koalicije prihvatljivi partneri nakon izbora i može li to i u kojem slučaju biti i Most?

Kao što sam već rekao, prihvatljivi su nam svi partneri s kojima dijelimo iste svjetonazore i partneri koji prihvaćaju naš program „Za novi početak Hrvatske“. Most to svakako nije.

Više ste puta odbacili veliku koaliciju kao opciju. Što ako izbor bude upravo velika koalicija ili vlada HDZ-a i desnice?

Nema nikakve velike koalicije s HDZ-om, strankom koja je na optuženičkoj klupi zbog korupcije, iz čije je Vlade moralo otići 11 ministara zbog sumnje na korupciju, i koja se odražavala na vlasti političkom korupcijom.

Obećali ste smanjiti broj ministarstava. U SDP-u je više koncepcija, kojoj ste vi skloniji - prepoloviti ih kao što predlaže Zvonimir Mršić ili planirate naći neko drugo, manje radikalno, rješenje?

To će se svakako dogoditi, no međutim koncept koji ćemo odabrati predstavit ćemo javnosti nakon izbora.

Zvonimir Mršić smatra da je potrebno Ministarstvu gospodarstva pripojiti još šest srodnih resora. Treba li nam jedno takvo megaministarstvo i što biste vi u tom slučaju radili?

Nismo još donijeli odluku. Kriterij po kojem ćemo smanjivati broj ministarstava bit će to da zadržimo funkcionalnost sustava.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jeste zamjerili Mršiću izjavu da nama ne treba premijer nego menadžer upravljanja promjenama? Neki u SDP-u smatraju da je Mršić tom izjavom samog sebe ponudio za premijera?

Ne gledam to tako.

Pregovori oko sastavljanja Vlade mogli bi biti teški i naporni. Što biste napravili u situaciji da neka opcija uvjetuje podršku SDP-u u zamjenu za to da se vi odreknete premijerske pozicije?

Odlukom Glavnog odbora SDP-a i formalno sam, kao predsjednik stranke, postao kandidat za mandatara nove hrvatske vlade u ime Restart koalicije, a na hipotetska pitanja ne odgovaram. U svakom slučaju, želim pozvati građane da izađu na izbore i odluče žele li Hrvatsku bez korupcije, bez uhljeba, bez siromaštva, žele li Hrvatsku bez diskriminacije, Hrvatsku bez nepravde ili povratak na staro.