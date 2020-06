Bernardić: Takvu politiku izdaje nacionalnih interesa Hrvatska nije vodila od mađarona

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić optužio je u ponedjeljak premijera Andreja Plenkovića (HDZ) da vodi politiku izdaje hrvatskih nacionalnih interesa jer dok mađarski premijer Viktor Orban svojata Rijeku on njemu zauzvrat isporučuje hrvatsku naftu.

"Orban je Plenkovićev prijatelj, on svojata dijelove hrvatskog teritorija, a Plenković mu za nagradu isporučuje hrvatsku naftu u Budimpeštu. Takvu politiku izdaje nacionalnih interesa Hrvatska nije vodila od mađarona i vremena Khuena Hedervaryja", poručio je Bernardić odgovarajući na novinarska pitanja nakon predstavljanja reforme pravosuđa Restart koalicije.

Na najavu iz Kanade da u toj zemlji hrvatski državljani neće moći glasati zbog epidemije koronavirusa, Bernardić je reagirao isticanjem da je ključni zadatak Vlade i države osigurati da svaki građanin Republike Hrvatske može izaći na svoje birački mjesto.

To je bio jedan od razloga zašto smo mi u SDP-u tražili Stožer civilne zaštite da građani mogu izaći na izbore, pogotovo oni koji se nalaze u domovima umirovljenika. Ponavljamo kako treba nastojati da se osiguraju svi uvjeti da svaki naš državljanin, bez obzira na to u kojem je dijelu svijeta, izađe na izbore. To tražimo od vladajućih, kazao je Bernardić.

Upitan hoće li potpisati peticiju zeleno-lijeve koalicije da predsjednik države nakon izbora sazove izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj bi se donio zakon o obnovi Zagreba, Bernardić je odgovorio da će Restart koalicija, kada pobijedi na izborima, na prvoj sjednici Sabora donijeti taj zakon.

Stručnjaci Restart koalicije rade na zakonu o obnovi Zagreba

Na tom prijedlogu zakona rade naši stručnjaci iz različitih segmenata, a cilj nam je da se građani što prije vrate u svoje domove, da pokrenemo građevinski sektor i zaustavimo mešetarenje nekretninama koje se trenutno događa u Zagrebu jer su ljudi iselili, a imovina im je obezvrijeđena, najavio je.

Osvrćući se na rezultate ankete po kojoj je Restart koalicija izbila na prvo mjesto, Bernardić je izrazio uvjerenje da će pobijediti na izborima i sastaviti stabilnu Vladu te odbacio tumačenja da Restart koalicija nema sinergijski učinak.

Podatak iz te ankete da 42 posto građana neće izaći na izbore Bernardić je popratio pozivom građanima da izađu na izbore i "kažu ‘ne’ lopovskoj Vladi" jer se svih građana tiče kako će Hrvatska izgledati i hoće li biti bez korupcije.

Izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da neće izaći na izbore kako bi bio nepristran Ivo Josipović prokomentirao je riječima da je predsjednik htio naglasiti svoju neovisnost i nepristranost. Mislim da mu nije bila namjera demotivirati građane da ne izađu na izbore, a siguran sam da ćemo i njega vidjeti na biračkom mjestu, uvjeren je Josipović.

Smatra da tako visoki postotak apstinenata pokazuje nepovjerenje građana u političku scenu i institucije. Zato i postoji kampanja, da one političke stranke koje imaju što reći to i učine. Restart koalicija ima što za reći i to će motivirati značajan broj građana da promijene odluku, izađu na izbore i glasaju za promjene, rekao je Josipović.