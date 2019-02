Darko Milinović: Ni Milanović nije ponižavao Liku kao HDZ-ovi ministri

Darko Milinović, ličko-senjski župan, prvi put se na ponovljenim izborima za Skupštinu županije 10. ožujka natječe s nezavisnom listom, a protiv HDZ-a iz kojeg je izbačen.

Marijan Kustić, šef ličkog HDZ-a, kaže da napadate HDZ za podzastupljenost žena jer nemate svoj program, pa se bavite HDZ-om.

Očito je da Kustić smatra da je diskriminacija ponosne Ličanke normalna. Na tu činjenicu mora reagirati svatko. Kustić šalje najružnijih poruku iz Ličko-senjske županije i to da im je prihvatljivo kršiti zakon i omalovažavati ženu. Kako kažete, veli da ja nemam ideju pa se bavim HDZ-om. Pa to je sasvim normalno, kad se on koji živi u Zagrebu nema vremena baviti Ličko-senjskom županijom i HDZ-om, pa moram ja.

Što vaša lista nudi građanima Ličko-senjske županije?

Nudi ponos i političku stabilnost kao preduvjet razvoja. Jamčim da će se o Ličko-senjskoj županiji odlučivati ovdje, a ne u Zagrebu. Više nikada nećemo biti u situaciji da HDZ i koalicijski partneri potpomognuti SDSS-om nerazumno ruše razvojni proračun koji je prvi put u povijesti u suficitu i neopterećen dugovanjima. Samo lani imali smo dug od 4,2 milijuna kuna.

Politički akteri izjašnjavaju se da vas kao župana ne namjeravaju rušiti.

Drago mi je da šalju poruke zajedništva, kohabitacije i razvoja županije. Trebali su to učiniti i pri donošenju ovog proračuna. Izgubit ćemo najmanje 30-ak milijuna kuna nepovratnih sredstava, a nećemo se moći prijaviti za sljedećih 30-ak milijuna kuna iz fondova EU jer ne možemo osigurati domaću komponentu te zbog toga trebamo što prije donijeti proračun kako bi šteta bila što manja. Vidim i da traje najezda HDZ-ovih ministara na Liku, pa ih pozivam da u državnom proračunu osiguraju 60 milijuna kuna koje je Ličko-senjska županija izgubila zbog lokalnog HDZ-a koji je uz pomoć SDSS-a srušio proračun.

Sramota je da ministri dolaze u Liku a da se ne najave županu ili gradonačelniku koji su izraz volje birača, pa ih pozivam da ne omalovažavaju ponosne stanovnike Ličko-senjske županije. To nije radio ni Zoran Milanović. Ali, sve im je to uzalud,HDZ će imati najgori izborni rezultat u povijesti. Lijepo je gledati projekt Slavonija s milijardama kuna i dok sam bio u HDZ-u govorio sam o potrebi posebnog zakona za područje Ličko-senjske županije. Na to nitko nije obraćao pažnju, a ovdje nas je prije 80-ak godina bilo 200.000.

Sve su češće kritike da su ljudi u Lici u strahu i da se ne žele zamjeriti HDZ-u jer bez HDZ-a, tvrde, nema ni zapošljavanja u toj županiji? Do prije neki dan bili ste član HDZ-a...

Naravno da na vodeće funkcije, koje su produžena ruka provođenja politike koja dobije izbore, postavljate ljude koji imaju kompetencije provoditi vaš program. Apsolutno ne odgovara činjenici da se bez iskaznice HDZ-a ne možete zaposliti, a oni koji su se do jučer kleli i prozivali moju bivšu stranku za to, kao Karlo Starčević, upravo to čine. Pogledajte tko je direktor Komunalca, tko su mu pročelnici, koga je primio na Radio Gospić, koga u Komunalac, tko je direktor Muzeja, Pučkog učilišta, tko je voditelj Memorijalnog centra Nikola Tesla...

Današnji HDZ boji se reagirati na ono za što ga je prozivao Karlo Starčević. HDZ-a danas u Lici nema. Sramota je za HDZ što je Starčević na zadnjem Gradskom vijeću povisio komunalnu naknadu te otežao mladim ljudima gradnju kuće. Kustić (HDZ) i Ivica Radošević (HDZ) naredili su da se ta odluka podrži. Čestitam neovisnoj listi mladih koja je reagirala i sve sam ponosniji što nisam član takvog lokalnog HDZ-a.

Pogledajte video usporedbe Hrvatske i Slovenije: