Darko Horvat: Centar novih tehnologija početkom 2020., 5G mreža za tri godine

Hrvatska bi početkom sljedeće godine trebala dobiti Centar novih tehnologija – najavio je to ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat na panelu Digitalizacija poslovanja u Hrvatskoj.

Horvat je kazao da bi taj centar u početku bio ustanova, a kasnije možda čak i trgovačko društvo, a financirao bi se iz EU fondova. Horvat je o tom centru govorio u kontekstu donošenja nacionalnog plana i strategije digitalizacije gospodarstva. Za nacionalni je plan kazao da se trenutačno usklađuje među resorima i da bi do kraja godine mogao biti u Saboru.

Parcijalne priče

– Mi danas govorimo o segmentu umjetne inteligencije parcijalno. Imamo centre na FER-u, Fakultetu strojarstva brodogradnje, unutar nekih drugih institucija. No to budu parcijalne priče koje su same sebi svrha, nećemo imati u rukama segment umjetne inteligencije kao efikasan alat lokalne i središnje države – poručio je Horvat.

Prema njegovim riječima, Centar novih tehnologija stoga bi bio centralizirani sustav u kojem bi sva parcijalna rješenja imala dvosmjernu komunikaciju i bila jedno mjesto iz kojeg bi se kormilarilo primjenom strateških dokumenta koji su sad u izradi. Horvat je, među ostalim, na panelu kazao i da danas ima sastanak sa svim relevantnim sudionicima u vezi s uvođenjem 5G mreže u Hrvatsku i da bi Hrvatska mogla tu uslugu imati u roku od tri godine.

Ivan Barbarić, potpredsjednik HGK, upozorio je na paradoks na koji upućuju dostupna istraživanja koja pokazuju da 90 posto tvrtki tvrdi da nedostatak adekvatne digitalne transformacije negativno utječe na konkurentnost, ali i da samo 50 posto tvrtki stavlja digitalnu transformaciju u svojih top 10 prioriteta, dok ih manje od pet posto stavlja u jedan od glavnih prioriteta.

– Velike su tvrtke uvjetno rečeno svjesnije potrebe digitalne transformacije i idu u primjenu toga, no male i srednje manje su svjesne potrebe digitalizacije i moramo se fokusirati na to da što više približimo digitalnu transformaciju i demistificiramo je kao nekakav bauk – kazao je Barbarić.

Goran Težak, direktor Datalaba, tvrtke koja proizvodi alate za digitalnu transformaciju upozorio je na važnost infrastrukture, odnosno dostupnosti širokopojasne mreže.

– Da bismo sustigli naše susjede u Europi, definitivno trebamo provesti integraciju digitalnih tehnologija kao jedan od izazova, a drugi je izazov jednostavniji pronalazak odgovarajućeg kadra koji može te tehnologije implementirati – poručio je Težak.

Marko Jurčević s FER-a objasnio je da je osnovna uloga Centar za umjetnu inteligenciju na tom fakultetu koordinacija već postojećih aktivnosti u toj instituciji iz područja umjetne inteligencije.

– Na taj ćemo način ojačati vidljivost FER-a i na međunarodnoj sceni, a poboljšat ćemo i suradnju s gospodarstvom i drugim istraživačkim institucijama u svijetu. Isto tako nezanemarivo je društveno odgovorno ponašanje jer u medijima se često propitkuje prava svrha umjetne inteligencije koja se kao i svaki drugi alat može zloupotrijebiti i dobro koristiti. FER promovira umjetnu inteligenciju za korisnu, pozitivnu upotrebu – kazao je Jurčević.

Jure Sertić, direktor AKD-a naglasio je da je digitalizacija sveobuhvatni proces koji s jedne strane omogućava digitalnu transformaciju javne uprave i njena odnosa s građanima, a s druge strane digitalnu transformaciju gospodarstva.

Najveći europski standardi

– AKD je razvio novu generaciju hrvatske osobne iskaznice koja je u skladu s najvećim europskim standardima i možemo reći da smo kvalitetom našeg digitalnog elektroničkog dokumenta u samom vrhu – poručio je Sertić.