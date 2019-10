Horvat: Nema sumnje da se u Hrvatskoj treba početi koristiti 5G tehnologija

U organizaciji Večernjeg lista u Hotelu Esplanade održava se konferencija Hrvatska kakvu trebamo. Na panel diskusiji Digitalizacija poslovanja u Hrvatskoj sudjelovali su Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Goran Težak, direktor Datalab - a, Ivan Barbarić, potpredsjednik HGK, Jure Sertić, direktor AKD-a i Marko Jurčević s FER-a. Stručno predavanje održat će Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za digitalno društvo.

"Svi nas upozoravaju da će nam budućnost donijeti nešto čega nismo svjesni. Ono što je najbitnije je spoznati činjenicu da se moramo mijenjati puno brže", kazao je na početku panela ministar Darko Horvat.

Odgovorio je ministar kako ćemo potaknuti ljude da se ubrzaju i što priprema Ministarstvo gospodarstva.

"Imali smo jedan sličan skup prije godinu i pol. Evidentirali smo četiri područja unutar kojih smo vrlo loše pozicionirani. U sva ta četiri ključna područja ove godine dogodili su se radikalni iskoraci. Siguran sam da ćemo na Doing Business ljestvici zaustaviti negativne trendove. Bit ćemo za dvije, tri pozicije bolji nego što smo bili prošle godine i to je dobar znak. Zbog čega? Zbog toga što nam sva ova mjerenja i ocjene uzimaju 1.5. ove godine kao vremenski interval do kojeg su se neke promjene morale dogoditi i zaživjeti u stvarnosti. Mi smo jedan set zakonskog okvira primijenili tijekom 4. mjeseca, a za njega Svjetska banka još nije mogla iščitati parametre benefita. Mi ćemo javnosti predstaviti aplikaciju e-poslovanje, dakle 38 dana, sedam koraka smanjit ćemu u tri odnosno dva dana. Na ljestvici ćemo imati iskorak od 20-tak bodova. Građevinske dozvole s 22 koraka sele se na 12 koraka. Doing Business ljestvica bi trebala Hrvatsku dovesti u ozbiljan iskorak na pozicije kakve je imala prije desetak godina", kazao je ministar.

"Velike tvrtke su svjesnije potrebe digitalne transformacije. Srednje i kale su manje svjesnije. Svi se moramo fokusirati na digitalnu transformaciju", kazao je Ivan Barbarić.

"Centrom za umjetnu inteligenciju potaknut ćemo suradnju. U medijima se propituje svrha umjetne inteligencije. Cil je fakulteta da promovira Centar za pozitivna rješenja", kazao je Marko Jurčević s FER-a.

"AKD je razvio novu generaciju hrvatske osobne iskaznice i ako smo u nečemu prvi u tome smo. AKD je izradio proces proizvodnje. Među prvima u EU možemo pristupati uslugama državama članicama", kazao je Sertić iz AKD-a.

"Mi smo htjeli uvesti obvezu, samo testiranje, ali ono što je činjenica, mi ovdje u Hrvatskoj moramo reći ako se može, zamijeniti se mora. Čuo sam kritike na temu e-račun. Nama i aplikacija i e-poslovanje i e-račun i još neki proizvodi su modularni pristup jednom konačnom rješenju. Naše okruženje se novitetima prilagođava puno brže nego mi", kazao je Horvat.

"HGK je uključena u legislativu. Apelirao bih, imamo mi vrhunskih stručnjaka, sada smo posadili to drvo gdje ćemo stvoriti eko sustav. Kao društvo smo sazrijeli da nećemo ići u prvi razred. Trebamo jedan kontinuitet i vjerujem da će legislativa donijeti taj kontinuitet. Jedan od prioriteta će biti digitalno društvo", kazao je Barbarić.

"Nikoga nema u ovoj dvorani tko sumnja da se u Hrvatskoj treba početi koristiti 5G tehnologija", kazao je ministar Horvat.

"Ne smijemo si dozvoliti da nam rastu prihodi u segmentu turizma, a padaju prihodi od segmenta industrije. Počeli smo uvoditi tehnološki sofisticirana rješenja. Ja bih rekao da smo na dobrom putu ozdravljenja industrije", kazao je Horvat.

"Hrvatsku pribiližavati na ljestvicama kamo Hrvatska realno i pripada", dodao je ministar. "Ako operateri pronađu model, operateri će investirati. Metodologiju investiranja moramo pojednostaviti. U tri godine možemo imati 5G tehnologiju", kazao je ministar Horvat.