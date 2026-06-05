Svećenik zavodnik uništio mu brak? Sve završilo pred crkvenim sudom: Moja priča je za Hollywood

Srbiju je potresla priča 58-godišnjeg muškarca iz okolice Kragujevca koji tvrdi da mu je lokalni svećenik uništio obitelj nakon što je započeo vezu s njegovom partnericom. Slučaj je završio pred crkvenim vlastima, a svećenik je, prema navodima, raščinjen. „Moja priča je za Hollywood. Svećenik iz Kragujevca, kojeg bije glas da je zavodnik, uništio mi je brak i obitelj. Zaklinjao mi se na časni križ da nema ništa s mojom ženom, a onda je nastavio po starom“, ispričao je muškarac za Telegraf.rs.

Prema njegovim riječima, preko noći ostao je sam s dvoje djece nakon što je njegova 44-godišnja nevjenčana supruga, koja je radila kao crkvenjakinja, napustila obiteljski dom. U međuvremenu su sve glasnije postajale priče o njezinoj bliskosti sa svećenikom. „Kad bih je pitao o tome, sve bi poricala. Zaklinjala mi se u djecu da među njima nema ničega i da ju je samo vozio kako ne bi plaćala taksi“, rekao je.

Sumnje su se dodatno produbile kada je, tvrdi, svećenik jedne večeri automobilom dovezao njegovu kćer kući. Nakon sukoba dvojice muškaraca, cijeli je slučaj završio i na policiji. „Tada mi je prvi put priznao da je plaćao sobe, dok je moja žena sve to vrijeme živjela sa mnom“, tvrdi 58-godišnjak.

Kasnije je, kako navodi, saznao i druge detalje koji su ga dodatno pogodili. „Priznao je da je sve on financirao, da joj je sa 600 eura mjesečno plaćao stan u gradu i da zapravo nije radila ništa od onoga što je meni govorila. Kad god bih je nazvao, tvrdila je da je na poslu“, ispričao je. Unatoč prvom priznanju i obećanju da će prekinuti vezu, muškarac tvrdi da se odnos između svećenika i njegove partnerice nastavio. „Dao sam mu križ da ga poljubi i obeća da više neće biti s njom. Poljubio ga je, zakleo se, ali je nastavio“, rekao je ogorčeno.

Nakon toga odlučio je cijeli slučaj prijaviti Šumadijskoj eparhiji. Prema njegovim riječima, svećenik je i pred crkvenim predstavnicima priznao određene okolnosti povezane s aferom. „Rekli su mi da su učinili sve što su mogli. Raščinili su ga, a sada ga čeka i crkveni sud. Vjerojatno više neće biti svećenik. Imao je još samo četiri godine do mirovine“, tvrdi muškarac. Kaže kako je cijeli slučaj ostavio teške posljedice na njegovu obitelj. Ostao je sam brinuti se o dvoje djece, među kojima je i kći sa zdravstvenim problemima, a zbog novih obiteljskih okolnosti morao je odustati od svoje glazbene karijere.

*uz korištenje AI-a