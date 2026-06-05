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NOVI DEBAKL

Srbija doživjela epsku blamažu: Pogledajte kako ih je 'uništio' jedan od domaćina svjetskog prvenstva

International Friendly - Mexico v Serbia
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.06.2026.
u 08:12

To je drugi loš rezultat srpske momčadi u ovom reprezentativnom ciklusu, nakon što su prije pet dana izgubili od liliputanaca Zelenortskih Otoka s 0:3

Reprezentacija Srbije doživjela je novu blamažu u prijateljskoj utakmici odigranoj u Toluki protiv Mekskika. Jedan od domaćina nadolazećeg svjetskog prvenstva, slavio je s uvjerljivih 5:1 protiv momčadi Veljka Paunovića. To je drugi loš rezultat srpske momčadi u ovom reprezentativnom ciklusu, nakon što su prije pet dana izgubili od liliputanaca Zelenortskih Otoka s 0:3.

Unatoč tome što je Srbija povela u 19. minuti golom Petra Stanića, domaćin je do kraja poluvremena preokrenuo rezultat. Prvo je Johan Vasquez u 34. minuti izjednačio na 1:1, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Stefan Bokinac autogolom donio prednost Meksikancima.

U drugom poluvremenu Meksikanci su potvrdili uvjerljivu pobjedu. Raul Jimenez povisio je na 3:1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol srpske momčadi. Nespretnom reakcijom Adem Avdić je u 72. minuti zabio za 4:1. Konačnih 5:1 postavio je Luis Chavez u 90. minuti. Video nevjerojatnog autogla pogledajte OVDJE

Treba i nadodati kako je Srbija nastupila u znatno oslabljenom sastavu. Najveće zvijezde nisu se našle na popisu izbornika Veljka Paunovića, pa je momčad bila sastavljena uglavnom od igrača iz domaće lige i onih s vrlo malo reprezentativnog iskustva.

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Ključne riječi
nogomet SP 2026. Srbija Meksiko

Komentara 3

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AV
avangero
08:38 05.06.2026.

Koga to zanima, pa nije ni smiješno koliko je tragično, jad i bjeda balkana

Avatar Spalathos
Spalathos
09:46 05.06.2026.

Iako ovakve nebitne vijesti nemaju što tražiti na hrvatskom portalu ipak se jako veselim, kao i uvijek, svim porazima neprijateljske države.

LU
Lukeruk
09:06 05.06.2026.

Ne zanima nas balkanska kaljuža

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