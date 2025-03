Danska reagirala na Trumpove izjave o Grenlandu: 'Jedna stvar je ovoga puta pozitivna'

Trump održao govor od sat i 40 minuta u Kongresu

Ponovio stav da želi preuzeti Grenland i Panamski kanal

SAD nametnuo carine Kanadi, Meksiku i Kini

Uslijedile žustre reakcije, dio demokrata bojkotirao govor

Tijek događaja:

12:30 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron razmišlja o ponovnom posjetu Washingtonu kako bi se sastao s Donaldom Trumpom, Volodimirom Zelenskim i Keirom Starmerom, rekao je glasnogovornik francuske vlade. Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo predvode europski odgovor na diplomatsku krizu između SAD-a i Ukrajine nakon prekida razgovora između Trumpa i Zelenskog prošlog petka, navodi Sky News.

12:21 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je u intervjuu objavljenom u srijedu ponudio da bude domaćin mirovnih pregovora o Ukrajini koji bi se održali u Minsku, a poziv je uputio svojim američkim kolegama Donaldu Trumpu, ruskome Vladimiru Putinu i ukrajinskom Volodimiru Zelenskom. "Poručite Trumpu da ga čekam ovdje, zajedno s Putinom i Zelenskim", rekao je Lukašenko u video-intervjuu koji je dao američkom blogeru Mariju Nawfalu, snimljenom 27. veljače, prenosi službena novinska agencija Belta. Bjelorusija je glavni saveznik Rusije i njezin je teritorij služio kao pozadinska baza moskovskim trupama za pokretanje ofenzive protiv Ukrajine 2022.

"Sjest ćemo i tiho se dogovoriti. Ako se želite dogovoriti", nastavio je bjeloruski predsjednik, koji je na vlasti od 1994. Lukašenko smatra da se "treba dogovoriti" s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, "budući da velik dio ukrajinskog društva stoji iza njega". "Od bjeloruske granice do Kijeva je tek 200 km. Pola sata avionom. Dođite", pozvao je kolege.

"Za nas je Minsk najbolje mjesto za pregovore. Minsk je naš saveznik", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na dnevnom brifingu za novinare, pojasnivši da se o ovome pitanju zasad nije "razgovaralo" na najvišoj razini. U intervjuu objavljenom u srijedu, Lukašenko je pohvalio spremnost Donalda Trumpa da okonča sukob u Ukrajini što je prije moguće. "Trump je dobar momak jer često govori o okončanju rata u Ukrajini i na Bliskom istoku i po tom pitanju već nešto poduzima. Čini mi se da se ne zalaže za neku drugu politiku osim prekida rata. To je briljantna ideja", dodao je.

Bjelorusija je već bila domaćin pregovora 2014. i 2015. u kojima su sudjelovali proruski separatisti iz istočne Ukrajine i Kijev, a sve se odvijalo uz posredovanje Moskve, Pariza i Berlina. Te su rasprave rezultirale potpisivanjem takozvanih Sporazuma iz Minska, po nazivu glavnoga bjeloruskog grada. Dogovorom su predviđeni prekid neprijateljstava i politička komponenta koja je trebala dovesti do dugoročnog rješenja, no to nije nikada realizirano. Objava intervjua s Aleksandrom Lukašenkom uslijedila je nakon što je Donald Trump u utorak izjavio da je od Volodimira Zelenskija dobio potvrdu o tomu da je spreman pregovarati o "trajnome miru" s Rusijom.

Sastanak Trumpa i Zelenskog održan prošli petak u Bijeloj kući završio je žestokim verbalnim sukobom, što je u ponedjeljak rezultiralo obustavom američke vojne pomoći Ukrajini, a ona je za Kijev ključna. U utorak je Zelenski javno izrazio zahvalnost Washingtonu, ali je kazao i kako mu je žao zbog incidenta u Bijeloj kući. Analitičari smatraju da bi ta izjava mogla utrti put nastavku dijaloga.

11:30 - Zamjenik danskog premijera i ministar obrane Troels Lund Poulsen reagirao je dio Trumpovog govora u kojem spominje Grenalnd. Ono što je pozitivno, smatra Poulsen, je to što je američki predsjednik ovoga puta priznao pravo otoka na samoodređenje. Ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen je rekao da je Grenland želio "olabaviti veze s Danskom", ali nije bio siguran žele li to učiniti kako bi umjesto toga postali dio SAD-a. Međutim, odbio je dalje komentirati uoči prijevremenih izbora na otoku sljedećeg tjedna.

11:00 - Europska unija navikla je na krize, ali ova bi mogla biti najveća do sada. Dok se 27 čelnika država članica okuplja u Bruxellesu ovog četvrtka, svjesni su da bi cjelokupna sigurnosna arhitektura, izgrađena nakon 1945. i ovisna o potpori Sjedinjenih Američkih Država, mogla u bilo kojem trenutku pasti. Povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću, europski lideri sve više govore o suverenitetu i obrani. Iako su svjesni da je trenutak za djelovanje stigao, mnogi već sada strahuju od katastrofalnih posljedica.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na "nevjerojatno buđenje", dok je njemački kancelar Friedrich Merz situaciju opisao kao "pet minuta do ponoći". No, zabrinutost raste jer događaji eskaliraju brže nego što političari mogu pratiti "Noćna mora bi bila da SAD uskoro objavi dogovor kojim bi prihvatio većinu ruskih zahtjeva i zatim poručio Ukrajini i Europi da ga prihvate ili odbiju", upozorio je Malcolm Chalmers iz britanskog instituta Royal United Services Institute, piše Politico.

10:00 - Ugledna njujorška demokratkinja Alexandra Ocasio-Cortez, koja nije nazočila govoru predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu, u svom je komentaru njegova govora na Instagramu ukazala na opasnost od ukidanja programa zdravstvene skrbi. "Ovo nije bio Trumpov najbolji govor", kazala je ona, dodajući da je "puno brbljao" i iznio "puno pogrešnih informacija".

Jedna od stvari kojima se nije pozabavio je Medicaid, upozorila je Ocasio-Cortez. Medicaid je ključno pitanje među demokratima, koji se boje da Trump planira smanjiti program osiguranja koji pomaže milijunima Amerikanaca s niskim primanjima i drugim Amerikancima da plaćaju zdravstvenu skrb.

"Zar vam nije zanimljivo da Trump niti jednom nije spomenuo Medicaid?" kazala je njujorška demokratkinja, rekavši da većina informacija koje je predsjednik iznio ima za cilj odvratiti pozornost od planova njegove administracije za program. "Republikanci dolaze po tvoj Medicaid", ustvrdila je. Trump je rekao da ne planira smanjiti Medicaid, iako je podržao prijedlog proračuna Zastupničkog doma koji poziva na rezove koji bi mogli biti usmjereni na socijalne programe kao što je Medicaid.

9:00 - Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je svoje obraćanje na zajedničkoj sjednici Kongresa u utorak kako bi predstavio novog člana američke tajne službe - 13-godišnjeg DJ-a koji je preživio rak mozga. Trump je rekao da je dječak DJ Daniel, koji je bio odjeven u uniformu hjustonske policije i sjedio s ocem na galeriji Zastupničkog doma, oduvijek sanjao o tome da postane policajac. "2018. DJ-u je dijagnosticiran rak mozga. Liječnici su mu dali najviše pet mjeseci života. To je bilo prije više od šest godina", rekao je Trump, što je izazvalo glasan aplauz u dvorani.

Od tada je, rekao je Trump, DJ nekoliko puta položio zakletvu kao počasni službenik za provođenje zakona. "Policije ga vole. A večeras ćemo ti, DJ, odati najveću čast od svih njih. Tražim od našeg novog direktora Tajne službe Seana Currana, da te službeno proglasi agentom Tajne službe Sjedinjenih Država." Dječakove su se oči raširile od iznenađenja i otac ga je podigao. Curran mu je predao nešto što je izgledalo kao vjerodajnica Tajne službe, koju je dječak podigao kako bi je gomila vidjela, a zatim odmah savio ruke oko Curranovih ramena u zagrljaj.

7:00 - Demokratska američka senatorica Elissa Slotkin iz Michigana zauzela se za dvostranačke vrijednosti te se pozvala na bivšega republikanskog predsjednika Ronalda Reagana, reagiravši u ime svoje stranke na Trumpovo obraćanje Kongresu. Slotkin, bivša analitičarka CIA-e suzdržala se od zapaljive retorike, nastojeći se povezati s Amerikancima s obiju političkih strana tvrdeći da dijele "zajedničke vrijednosti", poput jačanja nacionalne sigurnosti i borbe za demokraciju.

Reagirajući na Trumpov povratak na vlast Slotkin je rekla da njezina stranka bira umjeren stav, premda su članovi stranke koji su orijentirani više lijevo napustili Kongres za vrijeme njegova govora. Kritiziravši Trumpov način pristupa ruskome ratu u Ukrajini, Slotkin se pozvala na jednog od najcjenjenijih republikanskih predsjednika posljednje generacije, Ronalda Reagana, ustvrdivši da je Trump odbacio vrijednosti za koje bi se dojučerašnji republikanci zalagali.

"Nakon spektakla koji se prošli tjedan dogodio u Ovalnom uredu, Reagan se sigurno prevrće u grobu", rekla je Slotkin, referirajući se na sporni razgovor Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, nakon kojega je Trump privremeno obustavio pomoć američkom savezniku.

6:00 - Američki predsjednik Donald Trump održao je u utorak govor pred oba doma Kongresa u kojemu je predstavio aktivnosti svoje administracije u prvih 40 dana i najavio daljnje mjere ocijenivši da je prvi mjesec njegovog mandata najuspješniji u američkoj povijesti. "Prvi mjesec mog mandata je najuspješniji u povijesti", ustvrdio je Trump navodeći da je drugi po uspješnosti bio George Washington.

Kazao je da je prije šest tjedana njegova inauguracija "proglasila zoru zlatnog doba Amerike". Do sada nije bilo "ničega osim brze akcije", kazao je Trump, dodajući da je do sada njegova administracija učinila više od drugih u pune četiri godine. "A tek smo na početku", kazao je. "Za moje sugrađane, Amerika se vratila", istaknuo je u svom govoru Trump, uz burno klicanje i pljesak republikanaca. Potpisano je preko 1000 odluka, ovo je vrijeme za velike snove, kazao je američki predsjednik. Cijelo vrijeme Trumpova obraćanja republikanci na Kapitolu ustajali su plješćući i odobravajući, dok su demokrati držali natpise na kojima je pisalo "Netočno" i "Musk krade". Što se sve događalo, možete pogledati OVDJE.