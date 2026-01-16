Obitelj konobarice koja je poginula u požaru bjesna. Vlasnica je lagala, ovo je istina

Roditelji mlade konobarice Cyane Panine, koja je izgubila život u smrtonosnom požaru u švicarskom baru Le Constellation u skijalištu Crans-Montana, javno su odbacili tvrdnje vlasnika lokala da je njihova kći s njima bila bliska poput člana obitelji. Jérôme i Astrid Panine tvrde da su takvi navodi neistiniti i da je njihova kći s vlasnicima bila u ozbiljnom radnom sporu, a ne u prijateljskim odnosima kako se to pokušava prikazati na sudu.

Cyane Panine, 24-godišnja Francuskinja, poginula je u noći s 31. prosinca na 1. siječnja nakon što je u podrumu popularnog bara izbio požar u kojem je stradalo 40 ljudi, dok je više od 100 gostiju zadobilo teške opekline. Snimke nadzornih kamera pokazale su da je Cyane u trenutku izbijanja požara, sjedeći na ramenima kolege, držala dvije boce šampanjca s prskalicama. Istražitelji sumnjaju da je upravo pirotehnika zapalila zapaljivu pjenu korištenu za zvučnu izolaciju stropa, čime se vatra munjevito proširila prostorom.

Vlasnici bara, Jacques Moretti i Jessica Moretti, suočeni su s nizom teških optužbi, među kojima je i ubojstvo iz nehaja. Tijekom sudskog postupka više su puta isticali da im je Cyane bila poput pokćerke i da su joj vjerovali, no obitelj stradale djevojke takve izjave smatra uvredljivima i neiskrenima.

🇨🇭🇫🇷 FLASH | Au cœur du drame de Crans-Montana, la serveuse Cyane Panine, décédée dans l’incendie, était décrite par le couple de gérants, Jacques et Jessica Moretti, comme « un membre de la famille ». « Elle était pour nous comme une belle-fille, comme ma petite sœur. Elle a… https://t.co/HQocfA8Zzg pic.twitter.com/AbYoHkuK5b — Cerfia (@CerfiaFR) January 13, 2026

Odvjetnica obitelji Panine, Sophie Haenni, navela je da je Cyane imala ozbiljan sukob s vlasnicima zbog radnih uvjeta. Prema njezinim riječima, mlada konobarica obratila se službama za zaštitu radnika tražeći ugovor o radu, potvrde o zaposlenju i isplatne liste plaće, na što je imala zakonsko pravo. Kako dokumentaciju nije dobila, protiv vlasnika je pokrenula postupak. Obitelj tvrdi da su Morettijevi odugovlačili s isplatama i izbjegavali svoje obveze, a komunikacija između Cyane i vlasnika bila je strogo formalna. Djevojka se, kako navode, često žalila na zapovjednički odnos vlasnice lokala, piše Daily Mail .

Posebnu ogorčenost kod roditelja izazvao je emotivan nastup Jessice Moretti na sudu, tijekom kojeg je njihovu kćer nazvala “sestrom” i izjavila da ju je zamolila da neposredno prije tragedije podigne atmosferu u baru. Iako je priznala da je bila svjesna da se trik s bocama šampanjca i prskalicama redovito izvodio unatoč očitoj opasnosti, Moretti je uputila ispriku bez preuzimanja kaznene ili građanske odgovornosti, što obitelj Panine odbija prihvatiti.

Sumnje dodatno potiču navodi prema kojima su sigurnosne kamere snimile Jessicu Moretti kako se ubrzo nakon izbijanja požara automobilom udaljava s mjesta tragedije, navodno noseći blagajnu s gotovinom od te večeri. Roditelji stradale djevojke ranije su upozoravali i na moguće sigurnosne propuste, tvrdeći da je izlaz u nuždi bio zaključan kako bi se spriječio ulazak gostiju bez plaćanja skupih stolova. Majka Astrid Panine istaknula je da bi broj žrtava možda bio manji da su vrata bila otvorena.

Cyane Panine kam in der Silvesternacht beim Brand von Crans-Montana ums Leben. Nun kommen neue Details ans Licht. Barbetreiberin Jessica Moretti soll die junge Frau damit beauftragt haben, einen Helm anzuziehen. https://t.co/MZGecfokVP pic.twitter.com/e5ux2Ue8yp — Blick  (@Blickch) January 15, 2026

Obitelj je posebno potresena saznanjima o posljednjim trenucima njihove kćeri. Prema njihovim riječima, Cyane je bila bez svijesti, ali još uvijek živa te su je pokušavali reanimirati čak četrdeset minuta, no bez uspjeha. Pokopana je u subotu u rodnom Sèteu na jugu Francuske, a roditelji priznaju da se tuga s vremenom sve više pretvara u bijes.

“Za sve je bila zraka sunca. Za nas sunce više ne izlazi”, rekao je njezin otac. Istraga je u međuvremenu otkrila da je većina žrtava stradala na uskom stubištu bara, koje je tijekom obnove 2015. godine znatno suženo. Drvene stepenice i rukohvati urušili su se pod pritiskom ljudi koji su u panici pokušavali pobjeći, a policija je na dnu stubišta pronašla nagomilana tijela. Jacques Moretti priznao je da su servisna vrata u prizemlju u trenutku izbijanja požara bila zaključana iznutra, iako tvrdi da ne zna iz kojeg razloga.

Morettijevi se i dalje nalaze pod nadzorom vlasti. Jacques Moretti zadržan je u pritvoru, dok je njegovoj supruzi dopušteno ostati kod kuće uz elektronički nadzor, oduzimanje putovnice i obvezu redovitog javljanja policiji. Švicarske vlasti smatraju da i dalje postoji opasnost od bijega, a istraga o jednoj od najsmrtonosnijih noćnih tragedija u novijoj povijesti zemlje i dalje traje.