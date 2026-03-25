Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON IZBORNOG PORAZA

Danska ostala bez vlade: Premijerka Frederiksen podnijela ostavku

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen and the Chairman of Naalakkersuisut, Mute B. Egede attend a press conference in Copenhagen
Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/REUTERS
1/5
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
25.03.2026.
u 11:59

Stranke su spremne pokrenuti potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile hoće li sljedeću vladu formirati Frederiksen ili neki drugi stranački čelnik.

Danska premijerka Mette Frederiksen predala je kralju ostavku svoje vlade u srijedu nakon što je njezina trostranačka koalicija pretrpjela veliki poraz na parlamentarnim izborima, priopćila je kraljevska palača. Stranke su spremne pokrenuti potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile hoće li sljedeću vladu formirati Frederiksen ili neki drugi stranački čelnik.

Na vlasti od 2019., ⁠48-godišnja Frederiksen je u kampanji uvjeravala birače da će njezine dokazane liderske sposobnosti pomoći da se država nosi sa složenim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim odgovorom na rat u Ukrajini.  No, u utorak se suočila s malom izlaznošću i lijevih i desnih birača kojima je najveća briga inflacija, kažu promatrači.

Njezini socijaldemokrati, arhitekti desetljetne države blagostanja, osvajaju 38 mjesta u parlamentu Folketingu, u usporedbi s 50 prije četiri godine.
Ključne riječi
Danska Mette Frederiksen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!