Danska ostala bez vlade: Premijerka Frederiksen podnijela ostavku

Danska premijerka Mette Frederiksen predala je kralju ostavku svoje vlade u srijedu nakon što je njezina trostranačka koalicija pretrpjela veliki poraz na parlamentarnim izborima, priopćila je kraljevska palača. Stranke su spremne pokrenuti potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile hoće li sljedeću vladu formirati Frederiksen ili neki drugi stranački čelnik.

Na vlasti od 2019., ⁠48-godišnja Frederiksen je u kampanji uvjeravala birače da će njezine dokazane liderske sposobnosti pomoći da se država nosi sa složenim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim odgovorom na rat u Ukrajini. No, u utorak se suočila s malom izlaznošću i lijevih i desnih birača kojima je najveća briga inflacija, kažu promatrači.

Njezini socijaldemokrati, arhitekti desetljetne države blagostanja, osvajaju 38 mjesta u parlamentu Folketingu, u usporedbi s 50 prije četiri godine.