Danima plivao do stijene kako bi spasio mačka Normana

Norman je pravi borac i zaslužio je dobar dom, kaže nam Mauro Sošić, Rovinjanin koji je spasio mačka zarobljenog na stijeni ispod šetnice hotela Park. Dodaje da to što je napravio nije bilo teško i da su heroji svi koji su i prije njega pokušavali pomoći životinji.

A sve je počelo pričom u koju on i njegov prijatelj nisu odmah povjerovali. Kad su iz usta četverogodišnjaka čuli da je vidio macu kako pliva, pomislili su da to baš i ne može biti istina.

– Ipak smo provjerili, no mačka nismo vidjeli. Drugi dan šetao sam se istim putem i čuo mačku, mijaukala je. Mislio sam da je možda na nekom od brodova, bio je već mrak, tražio sam i uz pomoć baterije ali macu nisam našao. Vratio sam se idući dan, tu su bile volonterke od kojih sam doznao što se dogodilo – govori nam Mauro.

U spašavanje mačka uključilo se do tada već puno ljudi, tjednima je bio zarobljen na stijenama. Poznatog stanovnika ACI Marine Rovinj hranio je Željko Temunovics, koji je prvi i primijetio da Normana nema na hranilištu. Kako su dani prolazili, a Norman se nije pojavljivao, raspitivao se i kod mornara u nadi da će mu pomoći da pronađe mačka. I oni su mu rekli da je Norman zarobljen na stijenama i da su ga pokušavali spasiti, ali nisu uspjeli. Pokušali su to i vatrogasci Jvp Rovinj-Rovigno, nakon dojava građana sedam puta su dolazili ali uplašeni mačak zavlačio se sve dublje u stijenu. Obaviješteni su i volonteri, članovi Udruge SOS Šape Rovinj. Trebalo je postaviti lovku, ali ni to nije bilo tako jednostavno jer do stijene moglo se doći samo morskim putem. I tu počinje Maurova uloga u spašavanju mačka koji je već bio dehidriran, gladan i pothlađen, nisu imali još puno vremena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Pokušali smo i s mrežom, ali očito su to radili i vatrogasci pa smo ga dodatno uplašili. Plivao sam do stijene, Norman se kretao na malom zidiću. Trebalo je postaviti lovku i čekati. Jedan dan sam dva puta plivao, mačak je uzimao hranu stojeći na ulazu u lovku, ali nikako da napravi taj korak. Drugi dan je već bio ušao, ali me vidio pa je pobjegao. I onda smo ga prevarili s dobrom hranom, ušao je i aktivirao zatvaranje vrata – priča nam Mauro i dodaje da se na povratku i Norman malo namočio. Svi su bili sretni kad je mačak spašen, a mladi Rovinjanin kaže da je to bilo lako napraviti, stijna je samo nekoliko metara od obale.

– Nisam baš od onih koji se kupaju zimi, ali kad nešto hoćeš i more postaje toplije – ističe.

Mačka su odmah preuzeli veterinari Veterinarske ambulante Istra Vet Rovinj. Kažu, dobro se oporavlja.

– Svakim danom vidljiv je napredak i nadamo se da će uskoro moći na kućnu njegu. Nadamo se i da neće imati nikakve dugoročne posljedice. Mačak je predivnog, nježnog karaktera i zbilja bi bilo jako lijepo da ovaj nemili događaj završimo s udomljenjem u pravi topli dom – kaže Ivona Trpčić Marić, dr. med. vet .

Istom se nadaju i volonterke iz Rovinja. Za bijele mace, dodaju, nije život na rivi, a Normana ugrožava i drugi mačak koji ga stalno napada. Tek su počele organizirano djelovati kao podružnica Udruge SOS Šape Poreč. Samo ih je četiri, a u gradu Rovinju puno je mačaka. Registrirali su već neka hranilišta, Grad je preuzeo kastraciju mačaka, ali hrana im je uvijek problem. I svaka pomoć im je dobrodošla, pa i ona u traženju najboljeg doma za mačka koji je tjednima živio i preživio na stijeni.