Plenković: Milanović se složio da napad ispred Banskih dvora ima elemente terorizma

U Vladi je završila sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koja je počela u 14 sati. Trajala je gotovo četiri sata. Premijer Andrej Plenković uputio se u središnjicu HDZ-a gdje će se održati sastanak Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. I predsjednik Zoran Milanović napustio je Banske dvore.

Prije ulaska u središnjicu HDZ-a, Plenković je komentirao sjednicu VNS-a.

"Dan nakon održavanja unutarstranačkih izbora održat ćemo sjednicu s ciljem rezimiranja jučerašnjeg dana. Oko 65 tisuća članova izašlo je na izbore", kazao je Plenković. "Raspravit ćemo aktualni tjedan u Saboru", dodao je. "Sutra ujutro ćemo održati sastanak sa svim županima o situaciji oko koronavirusa", dodao je.

"U međuvremenu je objavljeno priopćenje koje reflektira sve točke koje su raspravljene. Raspravljena je situacija koja se odnosi na radikalizaciju u društvu. Osuđen je napad na Banske dvore i konstatirano je i to konsenzusom da je riječ o djelu s obilježjima terorizma. Raspravljeno je i da se moraju poduzeti mjere. Konstatirali smo suglasje oko položaja Hrvata u BiH", kazao je premijer o sjednici VNS-a. Božinović je predstavio aktulano stanje o koronavirusu.

"To je bila rasprava nas 12 ili 13. Drugih tema van toga nije bilo. Što se tiče dnevnog reda donijeli smo ovo priopćenje", kazao je premijer.

Na pitanje je li bilo primjedbi Milanovića oko mjera i je li se pričalo o aktiviranju članka 17. Ustava, Plenković je rekao: "To samo vi koji niste bili tamo mislite da je to bila tema". Na pitanje je li se predsjednik Milanović složio da napad na Banske dvore ima elemente terorizma, Plenković je rekao da je i dodao da je zato to i naglasio.

"Bio je sjajan sastanak, nismo se rukovali tu smo mi konzistentni", kazao je Plenković na novinarsko pitanje kakva je bila atmosfera.

Dodao je i da nije bilo nikakvih kritika od strane predsjednika Milanovića po pitanju mjera uvedenih zbog koronavirusa

Nakon što je završila sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost objavljeno je priopćenje.

Više o tome možete pročitati OVDJE.