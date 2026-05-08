Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI DOBITCI

Dvoje Hrvata osvojilo ogromne iznose na Eurojackpotu: Jedan listić vrijedi gotovo 850 tisuća eura

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.05.2026.
u 22:10

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 12. svibnja

U 37. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 3, 17, 18, 31, 41 – 6 i 12, a dvoje igrača iz Hrvatske osvojilo je vrijedne dobitke. Igrač iz Ivanić-Grada osvojio je dobitak 5+1 vrijedan 848.825,90 eura, dok je igrač iz Imotskog osvojio dobitak 5 u iznosu od 350.236,20 eura.

Sretni listić za dobitak 5+1 uplaćen je na prodajnom mjestu Tiska na adresi Trg Vladimira Nazora 3 u Ivanić-Gradu. Na njemu su odigrane četiri kombinacije Eurojackpota na osam kola pretplate bez dodatne igre Joker, a ukupna uplata iznosila je 64 eura, priopćila je Hrvatska lutrija. Dobitni listić za dobitak 5 uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Glavini Donjoj kod Imotskog. Igrač je uplatio tri kombinacije Eurojackpota na tri kola pretplate, također bez dodatne igre Joker. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 12. svibnja 2026., a glavni dobitak iznosit će 87 milijuna eura.

Ključne riječi
Hrvatska Lutrija Eurojackpot

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!