Lošinj se s pravom promovira kao otok vitalnosti

O otoku Lošinju čula sam najviše po pričama o lječilištu koje je pomoglo svakome tko je tamo otišao u potrazi za boljim zdravljem. I svi su mi svjedočili da su priroda i šume, more učinili da im bude bolje. Znala sam i za grčkog atletu Apoksiomena koji je na tom našem otoku pronašao svoj novi dom, a onda je jedan odlazak na taj otok vitalnosti, kako znaju reći za sebe, dokazao da je sve dobro što sam čula o otoku - u stvarnosti još bolje! Nije niti put dugo trajao, obzirom da morate proći dva otoka da biste došli do Lošinja. Možda zato što još nisu počele uobičajene turističke gužve na cestama, no nakon prolaska Rijeke, nije dugo trebalo do konačne lokacije, a putovanje po Krku, trajektom do Cresa, pa onda kroz čitav Cres do Lošinja, bilo je čisto uživanje u prirodi i prizorima obalnih naselja. Smješten u sjevernom dijelu Jadrana, u Kvarnerskom zaljevu, Lošinj je jedan od najposebnijih hrvatskih otoka na kojem turizam traje više od 140 godina i s pravom nosi epitet otoka vitalnosti. Nije možda stoga niti čudno da je sudbina grčkog atletu idealnih proporcija i očito odličnog zdravlja dovela baš do Lošinja, otoka koji promiče vitalnost. Za to je zaslužna njegova mikroklima, bogata morskim aerosolima i eteričnim uljima više od tisuću biljnih vrsta, pa boravak na Lošinju ima gotovo terapeutski učinak o kojem se priča još od 19. stoljeća kad su ga brojni posjetitelji prozvali klimatskim lječilištem. Danas je Lošinj savršena destinacija za sve koji žele pobjeći od svakodnevice, posebno tijekom proljeća kada je otok još bez ljetnih gužvi, uz ugodne temperature i probuđenu prirodu.

Jedna od prvih zanimljivosti s kojom se susreću posjetitelji vezana je uz gradove Mali Lošinj i Veli Lošinj Iako imena sugeriraju suprotno, Mali Lošinj je veći i predstavlja administrativno, turističko i prometno središte otoka. Njegova velika luka, živahna riva i bogata pomorska povijest daju mu urbani karakter, ali bez gubitka mediteranskog šarma. S druge strane, Veli Lošinj je manji, ali iznimno slikovit. Njegove kuće u pastelnim bojama, uske kamene ulice i sporiji tempo života stvaraju atmosferu koja podsjeća na neka prošla vremena. Upravo ta razlika između "malog" i "velikog" čini Lošinj posebnim – omogućuje vam da u jednom danu doživite dva potpuno različita mjesta, dvije potpuno različite priče. Gradove može razgledati i spojiti nizom biciklističkih ruta na koje vas upućuju na otoku. Posebno u proljeće kada je vožnja uz obalu lakša jer nema i silnih turista šetača. Najbolje ćete tako osjetiti miris borovih šuma koje ispunjavaju zrak svježinom. Temperature su idealne za boravak na otvorenom, bez ljetnih vrućina, što ovo razdoblje čini savršenim za istraživanje. Otok nudi više od 250 kilometara šetnica i biciklističkih staza koje vode kroz netaknutu prirodu, uz more, preko brežuljaka i kroz guste šume. Jedna od najljepših ruta je šetnja između Malog i Velog Lošinja-lagana, ali iznimno slikovita staza koja prati obalu i otkriva skrivene uvale. Na toj ruti nalazi se i Rovenska, mali ribarski predio koji izgleda kao razglednica.

Proljeće na Lošinju donosi i jedan od najvažnijih gastro događaja na otoku - Fešta Lošinjske kuhinje. Ove godine održana je 18. put za redom najavljujući gastro temu otoka- godinu vitalnosti, koja savršeno odražava identitet otoka. Kao svake godine, tako i sada, tijekom svibnja Lošinjski restorani nude posebno kreirane menije inspirirane lokalnim sastojcima – svježom ribom, maslinovim uljem, sezonskim povrćem i aromatičnim biljem. Jela su jednostavna, ali bogata okusima, stvarajući savršen spoj uživanja i zdravog načina života. Restoran Veli žal, recimo, s pogledom na morsku pučinu i divnu plažu nudi posebno kreirani Vitality menu na kojem dominira lokalna riba, povrće i začini otoka. Jedno od mjesta koje savršeno utjelovljuje filozofiju lošinjske kuhinje je restoran Pinija u Lječilištu Lošinj, na mjestu na kojem je počeo turizam na ovom otoku. I danas je to posebno mjesto za rehabilitaciju, ali i mjesto na kojem se može uživati u à la carte ručku ili večeri vitalnosti. Sve kreativne tanjure u restoranu Pinija potpisuje Chef Ivan Kapitanić pokazujući suvremenu interpretaciju tradicionalnih jela, naglašavajući lokalne i sezonske namirnice. Želite li ponijeti okus Lošinj i kući, morate obići Miomirisni vrt gospođe Sandre, na ulazu u Mali Lošinj. Tu raste gotovo 250 samoniklog bilja, a Sandra na ovom mjestu održava brojne radionice nudeći turistima najljepše suvenire s otoka- brojne mješavine začina, pripravke od meda, marmelade...

Zanimljiva je i priča o kunama kao sredstvu plaćanja daleko prije nego što nam je kuna postala službena državna valuta. Ta je priča nastala u mjestu Osor - prekrasnom pitoresknom gradiću u kojem danas živi svega 25 stanovnika, ali kojeg svake godine posjete na tisuće turista. Kako biste ga upoznali najbolje je otići u arheološki muzej, staviti na oči VR naočale i čuti cijelu priču ovog grada. Tu ćete upoznati i kunu, koja će otkriti kako su nekad davno stanovnici Osora Venecijancima plaćali kuninim kožicama kako bi onda oni mogli naplaćivati prolaz brodovima kroz Osorski kanal - u antici jedan od najprometnijih prolaza na putu od južnog ka sjevernom Jadranu. Nikako se ne smije zaobići Muzej Apoksiomena smještan u srcu Malog Lošinja, na samoj rici u palači Kvarner koja je obnovljena samo za njega. Ove se godine obilježava deset godina od otvaranja Muzeja Apoksiomena koji je već tada imao najinovativniji muzejski koncept u Europi. Kroz katove muzeja posvećene Apoksiomenu, jedinom ukućanu palače, dolazi se jednim pokretnim stubama na otoku, ostavštini nekadašnje male robne kuće otoka. U modernom muzejskom postavu čut ćete priču o pronalasku, restauraciji i značenju antičkog brončanog kipa atlete starog više od dvije tisuće godina, a pronađenog u lošinjskom podmorju. Obilazak muzeja traje gotovo dva sata, a postav nudi drugačije muzejsko iskustvo - minimalističko, tiho i gotovo meditativno.

Takvo iskustvo možete doživjeti i na tematskom vidikovcu Providenca s kojeg puca prekrasan pogled na grad Mali Lošinj, ali i čitav Lošinj, te ostale okote u okruženju, s kojeg čak možete vidjeti i obronke Učke. Prije nego što sunce uroni u more pred vašim očima i dopusti mjesecu da preuzme kontrolu do jutra. Ovaj je tematski vidikovac poznat po jednom od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, a u njemu možete uživati uz jedan od 30-ak stolova klupama smještenih uz kaskadno oblikovane suhozide i staze koje vode do nekoliko terasa na kojima su stolovi koji nose nazive brodova iz Lošinjske fregate pričajući svoju priču o pomorstvu ovog kraja. Na Providencu uvijek trebate doći uz najavu, prilikom prijave birajte gdje ćete sjediti, ali i hoćete li uz zalazak sunca popiti čašu vina, kušati lokalne proizvode u piknik košari ili samo sjesti, uživati i gledati kako nestaje jedan savršeni dan proveden na Lošinju.