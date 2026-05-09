u istočnom dijelu Pacifika

Izvansudska ubojstva ili borba protiv 'narko-terorista'? Američka vojska potopila brod u Pacifiku: Dvoje mrtvih, jedan čovjek čudom preživio

Benjamin Mihoci/Hina
09.05.2026.
u 07:55

Američki dužnosnik kojeg je citirao New York Times je rekao da je meksička ratna mornarica zadužena za potragu za preživjelim.

Američka vojska je u petak rekla da je pogodila brod u istočnom dijelu Pacifika, pri čemu je ubila dvije osobe, a jedna je preživjela. Riječ je o najnovijem incidentu u nizu napada koje skupine za ljudska prava opisuju kao "izvansudska ubojstva", a Washington kao borbu protiv "narko-terorista". Američko južno zapovjedništvo (USSOUTHCOM) je na društvenoj platformi X objavilo da su dvojica muškaraca ubijena u napadu, a da je jedna osoba preživjela.

Američka obalna straža je obaviještena radi operacija potrage i spašavanja, kazalo je zapovjedništvo. Američki dužnosnik kojeg je citirao New York Times je rekao da je meksička ratna mornarica zadužena za potragu za preživjelim. U sličnim američkim napadima je ranije rijetko bilo preživjelih.Američke snage su proteklih tjedana izvele smrtonosne napade na više plovila u istočnom Pacifiku, a u napadima američke vojske na takve brodove je od rujna poginulo preko 190 ljudi.

Administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da su plovila prevozila drogu. Južno zapovjedništvo je reklo da su napadnutim brodom upravljale "određene terorističke organizacije" te da je "putovao rutama poznatim po trgovini drogom". Zapovjedništvo nije imenovalo organizacije ni pojedince, a nije pružilo ni daljnje pojedinosti o svojim tvrdnjama, piše Reuters.

PO
potepuh
08:30 09.05.2026.

Koji je razlog da Eu političari preko volje svog naroda podupiru Klauna iz Kieva.

