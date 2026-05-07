Sprema se promjena koja bi mogla donijeti ekstremne vremenske uvjete: Sve bi se moglo osjetiti već na ljeto

Uskoro započinje velika atmosferska promjena, a najnoviji podaci potvrđuju da se El Niño intenzivira. Kako navodi Severe Weather Europe, ovogodišnji bi El Niño mogao postati najjači u modernoj povijesti, potencijalno jači čak i od rekordnog iz 1877. i 1878. godine. Sve to pokreće golemi oceanski Kelvinov val koji je posljednjih tjedana postao sve snažniji.

Inače, na vremenski sustav utječe ENSO (El Niño Southern Oscillation). To je područje ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Prema najnovijim podacima, ove i iduće godine očekuje se Super El Niño. On se razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. El Niño se pojavljuje svakih nekoliko godina, no Super El Niño tek jednom u desetljeću ili rjeđe. Posljednja tri takva događaja bila su 2015./2016., 1997./1998. i 1982./1983.

U podmorju, do 300 metara dubine, bilježi se snažan topli val koji se uspoređuje s prethodnim Super El Niño događajima. Pritom, ove je godine taj razvoj usporediv s najjačim dosad zabilježenima, dok je zapadni dio Tihog oceana i topliji nego u istim fazama ranijih događaja. Ako se prognoze obistine, rekordni El Niño mogao bi donijeti ekstremne vremenske promjene kao što su poplave, suše i oluje.

Početak atmosferskog utjecaja već se vidi u prognozama za ljeto ove godine. U Europi se očekuju područja visokog tlaka i topliji uvjeti, uz smanjene oborine u dijelovima kontinenta. No, vrhunac El Niña očekuje se u jesen i zimu kada se očekuju najizraženiji učinci. U Europi se tada očekuju topliji uvjeti, ali uz nestabilno vrijeme zbog niskotlačnih sustava u Atlantiku i Sredozemlju. Sjever i zapad Sjeverne Amerike tada bi trebali biti topliji, a jug i istok s više oborina.