'Stan smo krečili prostoriju po prostoriju': Cijene molera u četiri godine skočile više od 150 posto

Mnogi koriste toplije i suše vrijeme za osvježavanje stanova, no oni koji su krenuli tražiti molere brzo su shvatili da će ih ti radovi ove godine stajati znatno više nego prije samo nekoliko godina. Cijene bojanja zidova nastavile su rasti, a dio građana zbog toga radove odgađa ili ih, poput jedne obitelji iz Zagreba, obavlja etapno — prostoriju po prostoriju. Zagrepčanka Zrinka, koja s obitelji živi u stanu od sedamdesetak kvadrata u širem centru grada, za N1 je ispričala kako su nakon potresa 2020. godine postupno obnavljali zidove jer si kompletno krečenje nisu mogli priuštiti odjednom.

– Lani kad smo krečili spavaću sobu i predsoblje nismo uspjeli ranije naći čovjeka da nam to odradi, nego tek u studenome kada je već bilo hladno i vlažno. Zidovi su se sporije sušili i dosta se osjetio miris boje. Sada smo ranije krenuli u potragu i dogovorili termin krajem svibnja – kazala je. Cijene su u međuvremenu značajno porasle. Dok se 2022. godine bojanje zidova naplaćivalo između jednog i jednog i pol eura po kvadratu, danas se, prema podacima portala Trebam.hr, cijene kreću između 2,5 i 5 eura po kvadratu. To znači da su troškovi u četiri godine porasli za više od 150 posto.

Osim samog bojanja, dodatni trošak predstavljaju pripremni radovi poput struganja stare boje i gletanja zidova. Kada se uračunaju svi radovi, ali bez materijala poput boje, zaštitnih folija i traka, ukupni račun za stan srednje veličine lako može premašiti 800 eura. Stručnjaci preporučuju da se zidovi bojaju svakih pet godina, dok se kuhinje i kupaonice, zbog vlage i masnoća, često moraju osvježavati i ranije. Najbolje vrijeme za takve radove su kasno proljeće i rana jesen jer se zidovi tada najbrže suše, a prostorije se lakše provjetravaju.