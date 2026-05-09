Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zaraza na kruzeru

Nova zabrinjavajuća objava WHO-a: Evo koliko je zaraženih hantavirusom

A person dives near the Granadilla port, where the cruise ship MV Hondius, is expected to arrive within three days, following a deadly hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Tomislav Delač;Đurđa Beraković/Hina
09.05.2026.
u 07:19

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenortske Otoke, u središtu je međunarodne pozornosti otkako je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da su tri putnika umrla i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.

Do 8. svibnja potvrđeno je šest slučajeva hantavirusa od osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom oceanu, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). "Do 8. svibnja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 posto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identificirani kao posljedica virusa Anda, za koji se zna da se prenosi između ljudi", navodi se u priopćenju WHO-a. Dodaje se i da se druga dva slučaja smatraju „vjerojatnim“.

Do danas, napominje WHO, četiri pacijenta su trenutno hospitalizirana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Johannesburgu u u Južnoafričkoj Republici , dva su u različitim bolnicama u Nizozemskoj i jedan u Zürichu u Švicarskoj. WHO je pojasnio i da je osoba koja se liječi u bolnici u Düsseldorfu u Njemačkoj testirana negativno te se "stoga više ne smatra slučajem“. Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenortske Otoke, u središtu je međunarodne pozornosti otkako je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da su tri putnika umrla i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.
Ključne riječi
hantavirus WHO

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar USA
USA
07:42 09.05.2026.

Samo cekam zatvaranje svijeta. covid je pokazao da ipak 30% ljudi razmislja svojom glavom pa treba vidjeti kako to reducirati. Kako su svi brzo zaboravili sto se dogadjalo i kako je cijeli svijet bio planski stjeran u vlastiti logor. Kad se sjetim zapjenjenih susjeda i prijatelja koji bi te u strahu za svoj zivot.

ZO
Zonasumraka4
08:29 09.05.2026.

Plandemija 2 uz iste ovce, sada bar znaju na koga mogu računati pa ce se na njih i fokusirati plandemičari . Opet ce isti hrliti na cijepljenje , oni koji još nisu dokrajčeni cjepivom.

DX
Dx
08:01 09.05.2026.

Svaki dan gine u ratovima stotine ljudi , a ne poduzima se nikaj da to prestane , a vidi brižne vladare svemira kako se trude spriječiti epidemiju koja to zapravo i nije , jer su stradali uglavnom zbog nečijeg nemara i loših higijenskih uvjeta .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!