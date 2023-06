Dan D za Hrvate? Šest mjeseci agonije, drame i nevjerojatnih obrata: Danas su moguća dva scenarija

Što će se dalje zbivati u, malo je reći, prevrtljivom slučaju četiri hrvatska para kojima se u Zambiji sudi zbog pokušaja trgovanja djecom iz Konga, znat će se danas kada u sudnicu sjedne sutkinja Mary Mulanda. Kako je najavila, na današnjem će ročištu odlučiti o sljedećem koraku. Dva su scenarija - može objaviti da se suđenje nastavlja ispitivanjem svjedoka obrane ili odbaciti optužnicu i osloboditi sve optužene.

No, sudeći po dosad viđenom, teško je predvidjeti kako će se razvijati rasprava na sudu u Ndoli. Teško je i pobrojati što se sve dosad odigralo u Zambiji. Damir (44) i Nadica (45) Magić, Noah (45) i Ivona (36) Kraljević, Ladislav (42) i Aleksandra Peršić (40), te gitarist Hladnog piva Zoran Subošić (52) i supruga mu Azra Imamović Subošić (41), zaposlenica Ustavnog suda, uhićeni su 7. prosinca u zračnoj luci u Ndoli. Policija ih je presrela dok su se, vodeći sa sobom četvero mališana iz DR Kongo koje su netom posvojili, vraćali kući u Zagreb. Djecu je preuzela zambijska socijalna služba i odvela na tajnu lokaciju koja će mjesecima ostati nepoznanica čak i našim diplomatskim službama, bez obzira što djeca imaju hrvatske dokumente, pa tako i državljanstvo.

Vijest o uhićenju stigla je u Hrvatsku dva dana kasnije, kada su 9. prosinca zambijski mediji objavili identitet uhićenih. U danima koji su uslijedili, javnost je polemizira o proceduri posvojenja u Hrvatskoj, osniva se i istražni tim koji utvrđuje jesu li naši parovi zaobišli zakonsku proceduru u RH.

Pregršt je nepoznanica, a tek 30. prosinca ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da djeca iz DR Kongo imaju hrvatske dokumente, no i dalje se utvrđuje na temelju čega su ih dobila.

Osumnjičeni Hrvati prvi put su ispitani pred sucem 6. siječnja, no ročište je odgođeno. Nastavljeno je 10. siječnja, kada su izjavili da se ne osjećaju krivima, a obrana je zatražila da ih se pusti na slobodu uz jamčevinu. Dva dana kasnije, jamčevina im je i odobrena, svatko mora platiti 1000 dolara, ali ne smiju izaći iz Zambije.

Iako su vrlo brzo ispunili sve uvjete za jamčevinu, osmero naših državljana tek 23. siječnja izlazi na slobodu, zbog peripetija oko isteka vize i regulacije boravišta.

Prvi veliki preokret dogodio se 6. veljače - optužnica je odbačena, naši državljani imaju 48 sati da napuste zemlju. No, dok su sutradan ulazili u avion, sretni što konačno odlaze kući, doživjeli su šok. Ponovno su uhićeni, a odmah je prostrujala vijest kako se to dogodilo zbog prijave jednog Hrvata.

Vraćeni su u zatvor. Krenuo je novi sudski postupak, koji se i proširivao na nove optuženike. Posebno je napeto na suđenju bilo proteklog petka, kada je svjedočio policajac koji je Hrvate uhitio, ali i bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, koji je umalo i sam završio iza rešetaka zbog ispada u sudnici.

Policijski službenik Kombe Sakeni u petak je, naime, kazao da je Steve Mulija, za kojeg tužiteljstvo tvrdi da je arhitekt cijele operacije, uzimao 2040 dolara po djetetu, da je vidio WhatsApp komunikaciju njega i jednog od optuženih Hrvata u kojoj se spominje transakcija, te da su mu u konzulatu DR Konga u Zambiji rekli da su dokumenti o posvojenju djece krivotvoreni. No, kad su ga u ponedjeljak, u nastavku svjedočenja, odvjetnici Hrvata i dvojice stranaca tražili da predoči dokaze, osim svojih tvrdnji, on ih nije imao.

Kaos je, kako smo već spomenuli, izazvao Ivan Pernar, koji se sam prijavio za svjedoka, iako o samim optužbama nema nikakvih neposrednih sazdanja. No, njegovo se svjedočenje vrtjelo oko toga "kako je jedan okrivljenik prije bio žensko, a sad je muško", iako ni to nema veze s predmetom optužnice. Vikao je i divljao pa je i on umalo zatvoren. Tužiteljstvo je ispitalo sve svoje svjedoke, na potezu je sutkinja Mary Mulanda.