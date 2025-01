Dabro i sam naslućuje da je za njega najgora politička, a ne kaznena ili vjerojatnije prekršajna odgovornost

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio nam je da će nadležno državno odvjetništvo ispitati o čemu se radi u slučaju objavljene snimke pucnjave u vožnji iz pištolja potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre, odnosno ima li razloga za izvide kako bi se utvrdilo ima li eventualno osnovane sumnje da je počinjeno neko kazneno djelo. Kad se utvrdi o čemu je riječ, javnost će biti obaviještena.

S obzirom na okolnosti državno odvjetništvo treba ispitati radi li se najvjerojatnije o kaznenom djelu dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom. Ako nije bilo posljedica pucnjave, a po snimci i Dabrinoj izjavi čini se da nije pucano na naseljenom području, a osobito ako je točno da se radilo "samo" o manevarskom streljivu, onda se ne radi o općeopasnoj radnji kojom je izazvana opasnost za živote i imovinu, pa se u tom slučaju ne radi o kaznenom djelu. Premda, pitanje je kako će državno odvjetništvo varolizirati činjenicu da je pucano u vožnji, što je moglo omesti vozača, odnosno u slučaju nužne nagle reakcije vozača je li takva pucnjava u tom slučaju mogla biti opasna.

Svojedobno je Mario J. (32) u pijanom stanju pucao iz vatrenog oružja hodajući zagrebačkim ulicama pa je na mjesec dana završio u istražnom zatvoru pod sumnjom da je počinio kazneno djelo općeopasne radnje. Ali, u njegovu je slučaju bilo presudno što je on to radio u naseljenom mjestu između stambenih zgrada svjestan opasnosti te da samo zbog puke sreće nitko nije ozlijeđen. I jedan je 40-godišnji Zadranin pritvoren zbog dovođenja u opasnost života i imovine jer je ispred kafića iz automatske puške ispalio nekoliko hitaca u zrak pa se onda odvezao po gradu i pucao tako da pukim slučajem nitko nije ozlijeđen. U svakom slučaju kod Dabre moglo bi se raditi o prekršaju protiv javnog reda i mira, odnosno iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Dabro je izjavio da je riječ o sportskom pištolju, a prema zakonu sportsko oružje ne smije se upotrebljavati izvan civilnih strelišta ili drugih mjesta predviđenih za vježbe gađanja. Za taj prekršaj bitno je da je upotrebljavao sportsko oružje, što s obzirom na Dabrin iskaz nije sporno. Po tome bi se moglo zaključiti da je Dabro počinio prekršaj iz članka 71. stavka 1. točke 11. Zakona o oružju za koji je predviđena kazna od 390 do 1990 eura. Moguće je i da se radi o prekršaju remećenja javnog reda i mira za što je predviđena kazna od 300 do 2000 eura ili do 30 dana zatvora. Moguće je i da je počinjen prometni prekršaj zbog pucnjave u vožnji. S tim da prema Prekršajnom zakonu prekršajni progon zastarijeva nakon četiri godine. Dabro je izjavio da je snimka nastala prije nekoliko godina, ali ne zna kad točno, sugerirajući da se to može utvrditi po snimkama.

To znači da je dvojbeno hoće li uopće biti vremena za pravomoćno okončanje prekršajnog postupka u kojem bi u najgorem slučaju Dabro bio novčano kažnjen. I u slučaju kaznene odgovornosti s obzirom na protek vremena i druge okolnosti bio bi najviše uvjetno osuđen. Međutim, za Dabru je najgora politička odgovornost što s obzirom na pokajanje očigledno i sam naslućuje. Premda je snimka dospjela u medije radi političkog obračuna, pitanje je za sljedeće dane može li tako raskalašeno i nedopustivo ponašanje odraslog muškarca, bez obzira što datira prije dolaska na dužnost, izdržati na tako ozbiljnoj i odgovornoj poziciji potpredsjednika Vlade i ministra.

VIDEO Josip Dabro puca iz pištolja