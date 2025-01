Poznavatelji oružja: Jesu li manevarski ili pravi metci utvrdit će analiza. Ali ima jedan detalj...

Pita li se poznavatelje oružja i balistike o snimci koja se u petak poslijepodne proširila medijima i javnim prostorom, metci u pištolju kojim ministar poljoprivrede Josip Dabro puca iz automobila u vožnji čini se da nisu manevarski, barem na to upućuju detalji iz snimke ako ih se analizira. Da su pravi metci odnosno sredstvo vatrenog oružja sastavljeno od zrna i čahure s barutnim punjenjem te kapsulom iz ove snimke ne može se pouzdano tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, ali sve ukazuje na to da se radi o oružju koje na neki način mora biti registrirano odnosno prijavljeno. Nekoliko je elemenata koji to pokazuju kao na primjer tzv. recoil odnosno povratni trzaj pištolja koji izgleda i zvuči kao da je pucano metkom s ozbiljnim punjenjem s obzirom da prouzročuje poluautomatsku paljbu.

Pogleda li se precizno snimka u trenutku repetiranja pištolja, mogu se vidjeti i obrisi metka odnosno punjenja koje stoji na vrhu spremnika jer će, u sljedećem trenutku kad se pusti navlaka, taj isti metak ući u cijev. Povratni trzaj pištolja kao i ostali detalji ukazuju na to da se radi svakako o oružju koje mora biti registrirano, bilo ono pravo, plinsko ili startno. Također, kut iz kojeg se puca je u najmanju ruku nelagodan jer bez obzira iz čega se puca, ako se puca u zrak ili zemlju puno je manja mogućnost da dođe do neželjenih posljedica.

Za mišljenje smo pitali i sudskog vještaka za balistiku, vatreno i hladno oružje Dubravka Gvozdanovića koji je kazao da se iz videa niti po zvuku niti po slici sa sigurnošću ne može reći radi li se o pravom ili signalnom odnosno plinskom pištolju, ali ako je to pravi pištolj, poluautomatski, da bi ispaljivao manevarske metke, to mora značiti da je prepravljen. „Protuzakonito je prepraviti oružje, već tad govorimo o prijestupu“, kaže Gvozdanović i dodaje da standardni pištolj s ćorcima ne može pucati ciklično dok plinski i startni mogu.

