Cuomo: Imajte na umu da je Španjolska gripa 1918. došla u tri vala. Mi smo sada tek na prvom

Učinak na gospodarstvo države New York, epicentra pandemije koronavirusa, bit će teži nego nakon terorističkih napada 9. rujna 2001. godine. Rekao je to u petak guverner te države Andrew Cuomo. SAD se pokušava nositi s epidemijom virusa te je naredio zaustavljanje gospodarstva kako bi se virus čim manje širio. Zbog toga je u petak zabilježen najmanji broj hospitalizacija od početka krize.

Promjena uređenja država

– Spašavamo živote onime što činimo – rekao je Cuomo i izrazio je “oprezan optimizam” da je država počela izravnavati krivulju rasta broja zaraženih. No, isto tako on je dodao da bi se sve to moglo poništiti ako New York prerano ukine praksu socijalnog distanciranja.

– Imajte na umu da je Španjolska gripa 1918. godine došla u tri vala. Mi smo trenutačno tek na prvom – rekao je Cuomo i dodao da je virus otpočetka krize stalno nekoliko koraka ispred akcija čovjeka.

Država New York u petak navečer imala je 161 tisuću zaraženih i sedam tisuća umrlih. Ukupno je u SAD-u broj zaraženih premašio 470 tisuća, a zbog posljedica COVID-19 život je izgubilo gotovo 17.000 ljudi. Savezna država New York ima veći broj zaraženih od bilo koje države na svijetu.

Jučer je SAD zatresla snimka groblja koju je u Hart Islandu uhvatio dron. Na tom groblju inače se pokapaju oni bez obitelji ili oni čije si obitelji ne mogu priuštiti redovno pokapanje. Dron je snimio kako se pokapaju pokojnici u ljesovima u duboki masovni grob. Iako nije sasvim jasno koji su ljudi ovdje pokopani, snimke masovnog pokapanja dodatno su zabrinule SAD. U uobičajenim je okolnostima na ovom groblju oko 25 preminulih pokopano tjedno, i to u jednom danu, dok sada vlasti pokapaju mrtve pet dana u tjednu, a dnevno ih bude oko 25. Gradonačelnik New York Cityja Bill de Blasio rekao je da će privremena groblja biti potrebna tako dugo dok kriza ne prestane.

U Španjolskoj je jučer preminulo novih 605 osoba od posljedica koronavirusa, i to je najmanji broj smrti u jednom danu od 24. ožujka, što je dobra vijest za ovu itekako potresenu zemlju. Šefica vladine zdravstvene službe María José Sierra smatra da zemlja nastavlja imati silaznu tendenciju smrti. U Španjolskoj je dosad umrlo gotovo 16 tisuća ljudi te samo SAD i Italija imaju veći broj žrtava.

Parlament je u četvrtak odobrio produljenje izvanrednog stanja u Španjolskoj, no premijer Pedro Sánchez poručio im je da će nakon što i taj rok istekne vrlo vjerojatno tražiti ponovno njegovo produljenje do sredine svibnja. Izvanredno stanje u zemlji koje traje od 14. ožujka podrazumijeva ostajanje u domovima, slično kao i drugdje u Europi. No, u zemlji je broj zaraženih i umrlih rastao znatno više nego u usporedivim državama.

Španjolska će od ponedjeljka ublažiti neke najstrože mjere te će dijelu industrijskih radnika dopustiti odlazak na posao nakon dvotjedne opće zabrane. Među njima je i građevinski sektor, vrlo važan za tamošnje gospodarstvo. Većina će ureda i trgovina i dalje biti zatvorena, a oni koji se vrate na posao morat će nositi maske.

Izvanredno stanje produljit će i talijanska vlada u kojoj je koronavirus uzrokovao najveći broj tragedija u Europi. Dosadašnje izvanredno stanje traje od 13. travnja, a sad će se produljiti do 3. svibnja, pišu talijanski mediji.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se susreo sa sinom Danilom, koji je zaražen koronavirusom, navodeći da su bili na “značajnoj udaljenosti”.

Britanski premijer Boris Johnson u petak se tijekom dana odmarao u bolnici nakon što je u četvrtak napustio odjel intenzivne njege. On je završio na tom odjelu nakon što je postao prvi čelnik neke države koji se zarazio ovim virusom.

– Mora se odmoriti – rekao je njegov otac Stanley Johnson za BBC radio te ih je upozorio da izvuku lekciju iz toga što je virus uspio zaraziti i premijera.

Johnson nije prvi premijer u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva kojeg je bolest pogodila u vrijeme krize, piše Reuters. Winston Churchill, o kojem je napisao i biografiju, tijekom Drugog svjetskog rata dvaput je dobio upalu pluća, a David Lloyd George je pri kraju Prvog svjetskog rata dobio je Španjolsku gripu. Ratovi u kojima su oni bili predvodnici britanske nacije u svijetu su ostavili dubok trag, prije svega zbog razmjera tragedija, ali i zbog promjena društvenog i ekonomskog uređenja do kojih su doveli. Tijekom oba rata razvijala se britanska država blagostanja, a neki misle da bi i koronakriza mogla doprinijeti dodatnom razvoju tog koncepta.

Temeljni dohodak 440 eura

Posebna se rasprava razvila oko toga, kako izvještava Washington Post, trebaju li zemlje uvoditi minimalan univerzalan dohodak koji bi svim stanovnicima, bez obzira na bogatstvo ili zaposlenje, jamčio prihod svakog mjeseca. Zbog paralize ekonomije u SAD-u američkim će radnicima vrlo dobro doći jednokratni iznos od tisuću i dvjesto dolara za svakog građanina (bogatiji će dobiti nešto manje) koje će uskoro početi dobivati od vlade. I Španjolska razmišlja o uvođenju minimalnog dohotka od 440 eura mjesečno svakom stanovniku, što je malo manje od polovice minimalne plaće.

No, Paul Krugman, ekonomist i nobelovac, u svojoj je utjecajnoj kolumni u New York Timesu napisao da se ne slaže s tim prijedlogom. On smatra da se umjesto toga, u krizi u kojoj nezaposlenost rapidno raste, SAD treba fokusirati na pomoć onima koji su ostali bez posla, a takvih je čak 17 milijuna u posljednja tri tjedna. Minimalnim dohotkom samo bi se rasipali resursi koji bi otišli i onima koji krizu neće ni osjetiti.