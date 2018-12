Cromaris - svježe iz Jadranskog mora

Cromaris je lider hrvatske marikulture koji se bavi uzgojem, preradom i prodajom autohtone jadranske ribe. Lokacije Cromarisovih uzajališta odabrane su zbog iznimne čistoće i kvalitete mora što je osnovni preduvjet za uzgoj vrhunske bijele ribe.

[video: 28354 / ]

Osnovu Cromaris ponude čine tri vrste najkvalitetnije bijele ribe – orada, brancin i hama, kao i njihove prerađevine koje potrošačima olakšavaju kupnju i pripremu ribe: filetirana riba, svježa očišćena riba, riba pakirana u modificiranoj atmosferi: cijela, fileti i odresci hame, te dimljeni i marinirani fileti. Poseban segment ponude su i svježi brancini i orade uzgojeni po principima ekološke proizvodnje.

Foto: Promo

Danas je Cromaris jedna od 10 najvećih kompanija u uzgoju brancina i orade na svijetu, a na tržištu smo prepoznati kao lider u kvaliteti. To potvrđuju brojni certifikati (HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC, IFS, GlobalG.A.P., Friend of the Sea, BRC, Kosher, Izvorno hrvatsko, EU Organic, Naturland, Bio Siegel, Agriculture Biologique), ali i svakodnevne provjere kroz sustav strogih kontrola procesa i proizvoda. Tehnološki najmoderniji proces uzgoja ribe, osigurana sljedivost od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije, te svakodnevni izlovi i brza distribucije ribe jamče dostavu svježe ribe certificirane kvalitete kupcima u Hrvatskoj unutar 24 sata te dostavu 24 do 48 sati diljem Europe.

Ono što razlikuje Cromaris proizvode od drugih je naša posvećenost održivom razvoju s ciljem očuvanja okoliša u kojem uzgajamo ribu te povoljan nutritivni sastav naših proizvoda koji smo postigli razvojem vlastitog recepta za riblju hranu. U želji da postignemo najbolje uvjete za rast i zdravlje naših riba, sastav hrane prilagođavamo pojedinim vrstama, njihovim životnim ciklusima i okolišnim čimbenicima. U njihovoj prehrani ne koristimo nikakve pospješivače rasta odnosno hormone, GMO ili sirovine životinjskog porijekla, osim ribe. Koristeći vlastitu recepturu za riblju hranu postigli smo da Cromaris riba bude bogata Omega-3 masnim kiselinama. Hrana bogata nezasićenim masnim kiselinama doprinosi održavanju normalne razine kolesterola u krvi, te normalnog funkcioniranja srca i mozga. Riba je također bogata bjelančevinama, fosforom i vitaminom E te kao takva predstavlja savršen obrok za sve željne uravnotežene prehrane.

Foto: Promo

Ove godine nam je i Hrvatski zavod za javno zdravstvo dodijelio jamstveni žig Živjeti zdravo koji je dokaz da je Cromarisova svježa riba izvrstan izbor kao dio zdrave i uravnotežene prehrane.

Visoku kvalitetu i izvrstan okus svježe ribe prepoznao je i iTQi (International Taste & Quality Institute), sa sjedištem u Bruxellesu. Cromaris je osvojio nagradu Superior Taste 2018 za sva tri testirana proizvoda: brancina, oradu i hamu.

Foto: Promo