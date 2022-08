Crnogorski novinar osvojio veliku međunarodnu nagradu 'Sloboda medija'

Jedan od osnivača crnogorskog nezavisnog dnevnika "Vijesti" Željko Ivanović dobitnik je međunarodne nagrade "Sloboda medija" koju svake godine medijskim profesionalcima širom svijeta dodjeljuje TLN (Transatlantic Leadership Network), poznati politički institut iz Washingtona.

U kultnoj središnjoj dvorani nacionalnog Press Cluba u glavnom gradu SAD-a Ivanović će 17. rujna biti jedan od šest laureata koji će dobiti nagradu u kategoriji "Izvrsnost komentara i kritike".

