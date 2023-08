Crnogorku sud okrivio jer se branila u napadu: 'Uhvatio me za bradu i stražnjicu. Što sam trebala?'

Djevojka iz Kolašina u Crnoj Gori proglašena je krivom jer se, kako je ispričala, pokušala obraniti od državljanina Turske koji je nasrnuo na nju. Kako je kazala za Vijesti.me, U.E. joj je početkom kolovoza oko 1.30 sati prišao, uhvatio je rukom za bradu, pokušao je poljubiti, a uhvatio je i rukom za stražnjicu.

Kako bi ga odgurnula od sebe, djevojka je ispričala kako ga je više puta udarila, no sud je oboje proglasio krivima zbog kršenja Zakona o javnom redu.

- Okrivljeni se ponašao naročito bestidno i uvredljivo prema oštećenoj, na način što je, nakon kraće komunikacije, uhvatio rukom u predjelu brade, a nakon što mu je sklonila ruku s brade, uhvatio ju je za strašnjicu. Okrivljena je fizički napala U.E., na način što mu je zadala više udaraca, zatvorenom i otvorenom šakom, u predjelu glave i tijela - piše u presudi.

Tako je 29-godišnji muškarac kažnjen novčanom kaznom od 300 eura koja mu je umanjena za 25 eura zbog pritvora, dok je djevojci izrečena opomena, kao i obaveza plaćanja 82 eura za troškove prekršajnog postupka, od kojih 52,5 eura odlazi na angažiranje tumača za materinji jezik 29-godišnjaka.

- Zaista sam zaprepaštena načinom na koji je sud vidio ovaj slučaj, to jest, kako je kvalificirao moju samoobranu. Pitala sam suca, a pitam sad i javnost: 'Kad sam to, prema zakonu i da ne bih bila okrivljena, trebala se prestati braniti i dozvoliti da me nepoznata muška osoba na pustoj ulici nepristojno dodiruje, čerupa, pa možda i siluje ili teže povrijedi? Jako sam razočara i dodatno povrijeđena i istraumatizirana nerazumijevanjem institucija, načinom na koji sam ispitivana u policiji, kao i odlukom suca. Ne mogu zamisliti kako bi u ovom incidentu prošla neka druga ženska osoba koja ne bi bila u stanju braniti se - ispričala je djevojka, dok je sud objasnio kako se udarci djevojke ''ne mogu okarakterizirati kao nužna obrana'' jer je, umjesto pozivanja policije, upotrijebila fizičku silu.

