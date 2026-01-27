Misteriozni let iznad SAD-a: 'Zračna ratna soba' napustila Washington, ne zna se gdje ide

Zrakoplov Boeing C-40B Clipper Američkog ratnog zrakoplovstva poletio je iz Washingtona prema zapadu, no još uvijek nije poznato na kakvoj se misiji nalazi. Naime, zrakoplov se često opisuje kao "zračna ratna soba" ili "leteći ured", a koristi se za prijevoz visokoprioritetnog osoblja, uključujući članove kabineta, zapovjednike borbenih snaga i više vojne čelnike. Poletio je iz Camp Springsa pa prošao iznad Missourija i Kansasa. Nema javno objavljenog odredišta, s obzirom na to da vojni i slični letovi često imaju ograničene ili neotkrivene rute zbog operativne sigurnosti, ističe

Daily Mail napominje kako se Clipper kreće prema zapadu s brzinom od oko 670 km/h te kako bi let mogao biti samo rutinsko premještanje zrakoplova radi održavanja ili prijevoza osoblja, putovanje članova Ministarstva obrane SAD-a ili dio neke tajne operacije. Iako je malo vjerojatno da je misija izravno povezana s trenutnim događajima u SAD-u, ona dolazi u vrijeme kada su tisuće Amerikanaca izašle na ulice nakon smrtnih slučajeva u Minneapolisu.

Naime, u više američkih gradova traju prosvjedi zbog federalnih mjera provedbe imigracijskih zakona. Prosvjedi su se pojačali nakon ubojstava Renée Good 7. siječnja i Alexa Prettija 24. siječnja u Minneapolisu. Good je upucana nakon što je navodno odbila zahtjev službenika da otvori vrata automobila tijekom prosvjeda, a Pretii je ubijen nakon sukoba s više federalnih agenata. Prema Ministarstvu domovinske sigurnosti, Pretti je bio naoružan kada je priveden te da se nasilno opirao kada ga je agenti upucao.

Podsjetimo, početkom siječnja iznad Los Angelesa uočen je E-4B Nightwatch, poznat kao "zrakoplov sudnjeg dana". U tom se letećem zapovjednom centru nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth, no nisu otkriveni detalji zašto je koristio baš taj zrakoplov. E-4B Nightwatch jedan je od najtajnijih zrakoplova u američkim oružanim snagama, a služi kao zapovjedni centar za izvanredne situacije. Temelji se na Boeingu 747 te je zaštićen je od elektromagnetskih impulsa. Zahvaljujući dopuni goriva u letu, zrakoplov može ostati u zraku nekoliko dana.