Zbog loše navike skoro je ostao bez ruke: 'Prestanite s time, molim vas!'

Da, i to se dogodilo. Čovjek je doslovno završio na operaciji i umalo ostao bez ruke zato što nije mogao prestiti gristi nokte. Cijela drama je započela zato što mu je prst nateknuo pa je otišao u apoteku po kreme za umirivanje kože. Međutim, unatoč savijetima dvojice apotekara, bol i naotečenost se nisu smanjivali pa se uputio u bolnicu.

Doktori su ostali u šoku kada su vidjeli inficirani palac muškarca koji je iste večeri završio na operaciji. Doktori su rekli da se infekcija počela širiti na cijelu ruku, bez koje je umalo ostao zbog jedne loše navike.

Njegova je prijateljica na Facebooku obavila sliku prsta kako bi svima skrenula pozornost na opasnosti griženja noktiju.

