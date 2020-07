Ćorić: 'Vjerujem da možemo odraditi dobar posao', Brnjac: 'Krećemo užurbano, nemamo vremena'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić izjavio je u petak kako je spreman za izazove koji su pred Vladom i njegovim resorom, a vjeruje i kako mogu odraditi dobar posao prije svega u kontekstu oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

"Bit će ovo jedno dosta aktivno razdoblje sljedećih godinu-godinu i pol dana. No, vjerujem da možemo odraditi dobar posao, prije svega u kontekstu oporavka od krize 2021. godine, s jedne strana. S druge strane, inzistirat ćemo da se hrvatsko gospodarstvo, i mi u Ministarstvu, okrenemo pozitivnim pričama. Malo veći naglasak u sljedećih nekoliko godina bit će na tzv. nacionalnim odlikašima u hrvatskom gospodarstvu", rekao je Ćorić odgovarajući na pitanja novinara pred Banskim dvorima.

Ćorić, koji u novom mandatu Vlade premijera Andreja Plenkovića preuzima veliki resor gospodarstva i održivog razvoja, kaže da je spreman za izazove koji su pred Vladom i njegovim resorom.

Ponovio je i kako će učiniti sve da u ovom mandatu Vlade dođe do reotkupa Ine odnosno povratka Ine u hrvatske ruke.

"Mogu najaviti da ćemo učiniti sve da do toga dođe. Ako me pitate hoće li se to 100-posto dogoditi, to vam nitko nije u stanju reći", rekao je Ćorić odgovarajući na novinarske upite.

Podsjetio je da se do kraja ovoga mjeseca očekuje finalno izvješće Lazarda, savjetnika Vlade u procesu mogućeg otkupa dionica koje MOL drži u Ini, a nakon toga, kada se vrate s godišnjeg odmora, "naredna faza s MOL-om".

Lazard je 10. lipnja Savjetu za Inu predstavio preliminarno izvješće o dubinskom snimanju Ine, a dva tjedna poslije, 24. lipnja Ćorić je, kao ministar zaštite okoliša i energetike, održao i prvi sastanak s predstavnicima mađarskog MOL-a.

Upitan što je s nacionalnim razvojnom strategijom i onda operativnim planovima, kazao je da je nacionalna razvojna strategija u finalnoj fazi izrade i vjeruje da će u idućih mjesec-dva dana biti i donesena.

"Naše gospodarstvo već 30 godina vuče strukturne probleme, neke od njih se nije riješilo i od mene ćete moći očekivati objektivan pristup", zaključio je Ćorić.

Novim ministrima u Vladi poželio je da imaju puno strpljenja i živaca te poručio "da budu svoji i daju sve od sebe i onda rezultat neće izostati".

A nove su članice Vlade ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak, koje su poručile da su spremne preuzeti svoje resore te odmah kreću s poslovima koje su pred njima.

"Krećemo užurbano, nemamo vremena. Znate i sami što je u turističkom sektoru. Vlada je za sad osigurala plaće i za srpanj i za kolovoz, čeka nas aktivna jesen. Krećemo odmah, drugi tjedan imamo radne sastanke s turističkim sektorom i biti će očekujem pozitivno okruženje", rekla je Brnjac odgovarajući na pitanja novinara pred sjednicu užeg kabineta Vlade.

Kaže i kako je nije strah preuzeti resor te kako je to za nju svakako izazov. "Ako sam uspjela predstavljati Vijeće, 27 država članica EU parlamenta, vjerujem da ćemo pomoći i turističkom sektoru, kojem najviše treba pomoći", rekla je.

Po njenim riječima, ono što je najbitnije sada je kroz fond za oporavak i novi višegodišnji financijski okvir Europske unije naći nišu za turizam i za opstanak i održivost turističkog sektora.

Odgovarajući na novinarske upite, Brnjac je rekla kako je razgovarala s bivšim ministrom turizma Garijem Cappellijem, kojemu je i zahvalila na svemu u protekle četiri godine. Nije mu bilo lako, pogotovo sad u pandemiji Covid-19, kazala je.

Na upit s kojom brojkom bi bila zadovoljna s obzirom na ovu izazovnu turističku godinu, rekla je da je situacija dosta povoljna, kako nitko prije par mjeseci nije mogao očekivati da će biti ovako dobri rezultati. Nastavit ćemo se boriti u tom smjeru, poručila je.

Upitana kako će turizam spojiti sa sportom, odgovorila je "ravnopravno". Sport i turizam su izuzetno važne djelatnosti za globalnu promociju Hrvatske i moramo pomoći da kroz projekte kroz turizam i sport imamo dodanu vrijednost i za druge sektore kapo što su poljoprivreda i promet, istaknula je.

I nova ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak kaže da je spremna preuzeti resor, primopredaja je obavljena, dobila je osnovne informacije o stanju u Ministarstvu, situaciji po ugovorenosti, gdje smo gotovo na 98 posto ugovorenosti sredstava, a 39 posto isplaćenih sredstava.

Krenuli smo jednom uzlaznom putanjom, jako dobrim putem i ono što nas čeka je da to još ubrzamo u sljedećim mjesecima, poručila je.

S bivšim je ministrom Markom Pavićem razgovarala i u kojoj fazi spremnosti je nacionalna razvojna strategija koja mora hitno u Sabor. S njom se malo pričekalo kako bi se usvojio višegodišnji financijski okvir i kako bi se sama strategija s njim uskladila, podsjetila je.