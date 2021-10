Ćorić: Oni koji kritiziraju odluku Vlade toče na benzinskim crpkama po fiksnoj cijeni

Govoreći o poskupljenjima, energentima, ali i gospodarskom stanju u zemlji za Media servis, ministar Tomislav Ćorić istaknuo je da je Vlada spriječila rast cijena naftnih derivata u idućih nekoliko tjedana.

"Na taj način stabilizirali smo očekivanja i uvjete funkcioniranja, kako za naše građane, tako i za ekonomiju", rekao je ministar, dodajući da je odluka donesena zajedno s premijerom na užem kabinetu.

Rekao je da će u 30 dana, koliko odluka vrijedi, analizirati situaciju na tržištu i ako se situacija ne smiri da će reagirati dodatno onoliko koliko bude potrebno. No navodi da su projekcije da će doći do smirivanja u prosincu.

Na kritike dijela ekonomista da se Vlada nije trebala uplitati jer će na ovaj način doći do posljedica oko kvalitete i kvantitete goriva, te dijela oporbe koja smatra da su trebali smanjiti trošarine, Ćorić odgovara:

"To su sve pitanja koja se sada mogu upućivati sljedećih mjesec dana, međutim ti koji ta pitanja postavljaju odu na benzinsku crpku, natoče gorivo po fiksnoj cijeni koja je niža od one od prije deset dana te znatno niža od one koja bi danas bila da mi tu odluku nismo donijeli. U narednoj fazi mi ćemo promišljati kako dalje intervenirati. Ova odluka koja je donesena išla je prije svega na uštrb distributera. Međutim, ako dođe do daljnje eskalacije naravno da država treba i hoće intervenirati - u vidu trošarina."

Komentirao je i to što će primjerice INA kupcima nuditi najkvalitetnije naftne derivate samo do isteka zaliha, upravo zbog Vladine odluke o zamrzavanju cijena goriva. Tvrdi da je bio očekivano da će distributeri na neki način izraziti nezadovoljstvo.

"Njih nekoliko. Nama je najvažnije da će ovi dominantni naftni derivati, Eurosuper 95 i Eurodizel, biti dostupni u sljedećih mjesec dana jer ne postoji niti jedan jednini razlog da na bilo koji način njih pomanjka."

Iz njegove izjave se da naslutiti, no on nije htio izreći da su se neki distributeri dogovorili da idu kontra Vlade. Što se tiče cijena plina, potvrdio je da građani mogu biti mirni i da cijena neće rasti do travnja.

"Nakon 1. travnja, prema onome što trenutno imamo kao situaciju, prema trendu i očekivanjima, ona će narasti. Koliko će narasti, to će ovisiti o sljedećim mjesecima", poručio je ministar.

Na pitanje što je sa stujom, kaže da smo do kraje godine mirni.

"Postoje određeni alati koje ćemo koristiti početkom sljedeće godine i u tom kontekstu ja ne očekujem frapantan rast cijena struje kakav imamo prilike vidjeti u najvećem broju europskih zemalja".

Dodao je da će učiniti sve da cijene energenata ne udare snažno na životni standard. No svako poskupljenje namirnica i usluga udara građane, poglavito one s minimalnom plaćom. Na pitanje može li netko normalno živjeti u Hrvatskoj s minimalnom plaćom, Ćorić odgovara:

''Naša minimalna plaća nije dovoljna za puno toga. Ono što je sreća u nesreći je činjenica da iz godine u godinu sve manji broj naših građana prima minimalnu plaću, kao što je i činjenica da iz godine u godinu prosječna plaća raste. Medijalna je prati u svom porastu, ali je nešto niža. Ono čemu težimo je da kontinuirano tijekom ovog drugog mandata naše Vlade uvećavamo i minimalnu i prosječnu, odnosno medijalnu plaću.''

Osvrnuo se i na najave guvernera HNB-a Borisa Vujčića da bi kreditno zaduženim građanima s varijabilnim kamatnim stopama iste mogle porasti za 10 do 20 posto.

''Onog trenutka kada krene inflacija, koja u pravilu dobrim dijelom nastaje i zbog prevelike količine novca u opticaju, tada središnje banke idu u suprotnom smjeru, poskupljuju novac. To nije ništa drugo nego rast kamatnih stopa. To je jedan od scenarija, a u kojoj mjeri će se on dogoditi i kad će se dogoditi, to ni mi, ni gospodin guverner ne znamo. On je otvorio tu temu vjerojatno kako bi upozorio da takva mogućnost postoji. Svi oni koji imaju kredite prema varijabilnoj kamatnoj stopi moraju biti svjesni činjenice da ukoliko dođe do značajnog porasta kamatne stope i njihova rata raste.''

Vlada planira zabraniti rad nedjeljom, no neki ekonomisti tvrde da će to dovesti do smanjenja plaća, ali i tisuća otkaza. Ćorić ne dijeli takvo mišljenje.

''Očito da o tome govore svi oni koji ne rade nedjeljom jer ukoliko imate nekog tko radi nedjeljom, a ja sam imao priliku godinama funkcionirati na taj način, onda znate da taj koji radi nedjeljom, tu nedjelju nije s vama. Nadamo se da će zakonski okvir proći i da će proći ocjenu Ustavnog suda, a hoće li to dovesti do smanjenja prometa nedjeljom? Definitivno hoće.''

To će osjetiti i državni proračun?

''Mi smo na tu žrtvu spremni", odgovara.