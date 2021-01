Conte ostaje vladati bez obzira na rezultat glasanja u Senatu?

Nakon što je u ponedjeljak u Zastupničkom domu vlada Giuseppea Contea, odnosno koalicija lijevog centra Pokret 5 zvijezda (M5s), Demokratska stranka (PD) i stranka Jednaki i slobodni (Lev) dobila prolaz s 321 glasom “za”, 259 “protiv” i 27 “suzdržanih” (630 zastupnika), ključno glasanje održano je jučer u Senatu gdje koalicija nakon izlaska iz nje stranke Italija živa bivšeg premijera Mattea Renzija nema dovoljni broj glasova. U Senatu Conte nema apsolutnu većinu, odnosno 161 glas od 320 senatora. No, Conte ide dalje, odnosno bez obzira na rezultat glasovanja (glasalo se nakon zaključenja ovoga izdanja) njegova vlada nastavlja vladati.

Isti govor u dva dana

Conte je u Senatu održao isti govor koji je održao u Zastupničkom domu. Pozvao je tzv. odgovorne ne samo parlamentarce da podupru njegovu vladu “u ime razvitka”. Tražio je potporu za provedbu 29 točaka programskog projekta kojim je ova vlada, u rujnu 2019., započela svoj mandat. Govoreći o pandemiji kao uraganu koji je pogodio “našu sudbinu” i s kojim se politika zajedno sa znanstvenicima trebala sučeliti i pronaći odgovore na ekonomsku krizu. Conte drži da je politika pokazala veliku odgovornost pred krizom.

– Komplicirano je vladati s onima koji siju mine u koaliciji, koji najprije optužuju za nepokretnost, a onda da jurimo prebrzo, da ne odlučujemo, a onda da previše odlučujemo - kazao je Conte osudivši kritike Renzija koje je upućivao dok je bio u vladi.

Conte nije nikada spomenuo Renzija, ali ga je osudio za otvaranje krize vlade zbog vlastitih interesa. Priznao je, istina, de je bilo i vladinih grešaka, ali je govor bio usredotočen na samohvalu onoga što je učinio. Dijelove europskog fonda obnove (Recovery plan) vlada još nije dovršila, a Conte je kazao kako će plan biti predstavljen u parlamentu. Upravo to da izbjegava parlamentarnu raspravu o planu koji bi trebao donijeti Italiji 209 milijardi eura, Conteu spočitavaju ne samo stranke oporbenog desnog centra (Salvinijeva Liga, Berlusconijev Naprijed Italija i Melonijeva Talijanska braća), već i Renzi, ali i dio Demokratske stranke.

Dakle ni unutar vlade nisu svi zadovoljni Conteovim vladanjem i ponašanjem prema saveznicima. Conte je, pak, govorio da je njegova vlada usidrena u ustavnim vrijednostima, kao i u europeizmom. Potrebno je ići naprijed i staviti državu u sigurnost u prvi plan, kaže Conte i najavljuje da će se glede plana obnove konzultirati ne samo sa strankama u parlamentu, već i sa sindikatima i poduzetnicima. Za sve je rekao kako daju svoj doprinos jačanju zemlje. Stječe se dojam da Conte vidi drugačiju Italiju od one kakva je u stvarnosti. Primjerice, kasne sredstva hotelijerima, vlasnicima restorana, kafića itd., odnosno svima koji su tijekom pandemije i ekonomske krize najviše izgubili, a vlada im je obećala obeštećenja i pomoć.

Premijer kaže kako će plan obnove biti široko prihvaćen i “na tu činjenicu smo ponosni”. Navodno će svi potezi biti strogo nadzirani, ali u to malo tko vjeruje. Renzi drži kako zabrinutost u zemlji, ali i u dijelu politike raste, ponestaje daha. - Zatražili smo od snaga većine da promijene korak, da učini skok prema kvaliteti, a ne da se odgađaju rješenja problema. Tražili smo pak za dolazak do konca mandata, odnosno do 2023. To smo tražili mjesecima, a opisali su nas kao da tražimo još ministarskih mjesta. Tako je iskrivljen naš zahtjev - kazao je Renzi koga su napali ne samo stranke većine, već i oporbe što je izazvao krizu u vrijeme pandemije.

Fond za obnovu

– Ali, istina dolazi na vidjelo. Svi shvaćaju da plan obnove ne vrijedi. Već mjesecima tražimo promjenu i to su ljudi shvatili – rekao je Renzi, ali je i dalje ostao glavnooptuženi za sadašnju krizu. Italija oplakuje 82.000 preminulih od COVID-19 i kao dar s neba očekuje europske novce iz fonda za obnovu, ali postoji opasnost da zbog loše pripremljenih programa ne uspiju dobiti sva potrebna sredstva. Na koncu je čelnik i osnivač stranke Italija živa i bivši premijer Mateo Renzi otvorio krizu Conteove vlade time što je povukao iz koalicijske vlade dvije ministrice njegove stranke Elenu Bonetti i Teresu Bellanovu, te Ivana Scalfartta.