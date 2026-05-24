VELIKI ROJ

FOTO 'Pčelinji tornado' u Bijeloj kući: Kukci napravili kaos, svi su se morali skloniti

Autor
Dora Taslak
24.05.2026.
u 18:30

Tisuće pčela zujale su u zraku, a potom su se skupile na obližnjem stablu na kojem se nalazi golema košnica

Veliki roj pčela preplavio je sredinom svibnja područje oko Bijele kuće, a novinarske su ekipe zbog toga morale potražiti zaklon. Naime, novinari koji redovito koriste područje poznato kao "Pebble Beach“ za snimanje uživo morali su se maknuti dok je roj zujao oko njih oko 20 minuta, navodi New York Post.

"Ušla sam u Bijelu kuću, a roj pčela blokirao je prilaz", objavila je Kellie Meyer, novinarka NewsNationa. "Dogodio se pčelinji tornado u Bijeloj kući", navela je Alexandria Hoff, dopisnica Fox Newsa. Tisuće pčela zujale su u zraku, a potom su se skupile na obližnjem stablu na kojem se nalazi golema košnica. Nema naznaka da je itko uboden tijekom neočekivanog pčelinjeg naleta.

Iako nije jasno zašto je roj preplavio to područje, New York Post podsjeća kako je prije nekoliko tjedana prva dama Melania Trump otkrila da se širi program pčelarstva u Bijeloj kući. Ona je dodala novu košnicu s još dvije kolonije pčela. Prije tog dodatka, populacija u Bijeloj kući narasla je na oko 70.000 pčela.

pčele Bijela kuća SAD

