Comcast najavio paket koji uključuje Netflix, Apple TV i Peacock po sniženoj cijeni

Američka kablovska kompanija Comcast objavila je da će do kraja svibnja lansirati paket streaming usluga, koji će sadržavati Peacock, Netflix i Apple TV Plus. Paket nazvan StreamSaver predstavljen je na MoffetNathanson 2024 konferenciji za medije, internet i komunikacije u New Yorku i trebao bi sadržavati ove popularne streaming servise po puno nižoj cijeni nego inače. Tercet jednih od najboljih streaming servisa "doći će po znatno nižoj cijeni od bilo čega na tržištu danas", rekao je šef Comcasta, Brian Roberts na konferenciji.

"Uspješno smo i kreativno slagali video već 60 godina, pa je ovo najnovija verzija toga. Mislim da će ovo biti prilično privlačan paket", dodao je Roberts. Nažalost, StreamSaver će biti ekskluzivno dostupan korisnicima internet i televizijskih paketa tvrtke Comcast, što znači da neće biti dostupan u Hrvatskoj.

U ovom trenutku, u SAD-u, najosnovniji paketi ta tri servisa zajedno koštaju nešto manje od 23 dolara mjesečno. Tu spadaju najjeftiniji paketi Peacock Premium s reklamama s cijenom od 5,99 dolara (najavljeno je poskupljenje na 7,99 dolara), osnovni plan Netflixa s reklamama čija cijena je 6,99 dolara mjesečno i jedini plan Apple TV Plus streaming servisa po cijeni od 9,99 dolara. Ukoliko korisnici žele servise bez oglasa morat će platiti čak 13,99 dolara za Peacock Premium Plus, 15,49 dolara za Netflix Standard i 9,99 dolara za Apple TV Plus što na kraju iznosi nešto manje od 40 dolara mjesečno.

Comcast prati trendove, jer StreamSaver samo je jedan u nizu paketa. Disney i Hulu su već napravili zajednički paket u ožujku, a prošlog tjedna najavljen je i paket Disney Plus, Hulu i Max (nekada HBO Max), ali cijene još nisu objavljene. Disney i Warner Bros. Discovery se udružuju i s kompanijom Fox kako bi uskoro lansirali paket sportskih streaming usluga, koji će sadržavati i ESPN Plus i linearnu televiziju, a trebao bi se pojaviti u jesen, kad krene sezona NFL-a i koledž sezona američkog nogometa. Kompanija Fubo je odmah podigla tužbu protiv sva tri poduzeća zbog zlouporabe tržišnog položaja, a saslušanje je zakazano 7. kolovoza.