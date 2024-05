Serija o kojoj svi pričaju, ali ovaj puta s razlogom

Baby Reindeer, Netflix

Serija o kojoj svi pričaju. Uobičajeni naslov koji susrećemo na masi tekstova koji se bave preporukama, ali koji u pravilu nije pouzdan. Odnosno, kada vidimo tako nešto znamo da se radi vjerojatno o kakvoj povoljnoj statistici ili nečemu sličnome što ne jamči i barem solidnu kvalitetu. No, jedna je rijetkost “Baby Reindeer”, serija o kojoj doista svi pričaju, ali ovaj put s pravom. Bavi se atraktivnom temom koja nije nužno i moderna koliko bi mnogi na prvu pomislili. A drugo, sjajno je napisana, pa onda i treće - zasnovana je na stvarnim doživljajima glavnog glumca Richarda Gadda i ljudi koje poznaje. Barem tako čovjek tvrdi, a gledajući seriju, dobije se dojam da je to zaista i moguće. Gadd je britanski komičar, scenarist i redatelj koji je prije nekih pet godina imao i stand up na kojem je temeljena ova serija, a u kojem je interpretirao situaciju u kojoj ga je uhodila obožavateljica. Bilo je to toliko dobro da je krenulo iz Edinburgha, a završilo na petotjednom prikazivanju u Londonu. I sada eto serije kojom je Gadd stekao i globalnu popularnost jer se sada već radi o globalnom hitu. On je Donny Dunn koji sreće Marthu, punašnu djevojku koja ga ne zainteresira previše, no zato on zainteresira nju, kako se čini preko razumnih granica. Da bi se ispostavilo da je i zakonima reda poznata kao stalker, dakle osoba koja iz ove ili one emocije uhodi nekoga. Može to biti iz zaljubljenosti, ali i puno nastranijih povoda, loše igre ako je riječ o sportašu, recimo, ili zbog materijalne štete koju je netko izazvao. Sami možete dokučiti o čemu se radi. Do neke mjere, takve stvari mogu biti prirodne, zaključuje i sam Gadd, ali kada se ta granica prijeđe, onda to može biti i ozbiljno. Tema stalkanja svakako nije nova, niti je moderna, na ekranu smo je upoznali i u jednom hollywoodskom filmu, riječ je o “Obožavatelju” snimljenom čak 1996. kada smo se tek privikavali na internet, a društvene mreže nisu bile ni u planu. No, tamo je Robert de Niro utjelovio smrtonosnog stalkera koji je uhodio svojeg sportskog idola. Riječ je o nečemu što je pogotovo eskaliralo pojavom društvenih mreža gdje je daleko lakše uočiti navike i šablone kretanja mete nečijeg interesa. “Baby Reindeer” u svakom slučaju jako dobro dočarava takvu situaciju ali i manjkavosti načina obrane nekoga tko postane meta. Ono što je ovdje i bitnije jest lakoća dolaska do svojeg “objekta obožavanja” jer osim društvenih mreža tu je cijeli arsenal sredstava za komunikaciju. A u to su se uvjerili mnogi od nas na - radnom mjestu. U današnje je vrijeme praktično nemoguće dokazati da u nekom trenutku - niste bili dostupni.

BlacKkKlansman, SkyShowtime

Rasizam je, prirodno, vrlo tamna tema, jer doista je teško zamisliti nešto gore od porobljavanja ljudi samo na temelju njihove boje kože. Isto, jasno, ide i za sličnu rabotu na temelju vjere ili nacije. No, ovaj film, koji je režirao kultni crni redatelj Spike Lee, razgolićuje ovu tematiku na doista originalan način. Odnosno čini to knjiga “Black Klansman” Rona Stalwartha, prvog crnog policajca koji se infiltrirao u redove zloglasnog rasističkog kulta koji je svojedobno bio odgovoran za stotine često vrlo svirepih smrti Afroamerikanaca. Kako se to tvrdilo i dokazivalo dugo godina, ali često ostajalo čak i bez službene istrage. Već sama činjenica što je jedan tamnoputi američki policajac uspio ući u Ku Klux Klan urnebesna je sama po sebi te jako puno govori o temeljnom smislu odnosno besmislu nečega takvoga. Za mržnju uzrokovano tek genetskom osobinom ne treba niti obrazovanja niti pameti, a pri tome je za tako nešto relativno lako moguće naći i pajdaše. Kao što je poruka da je obrazovanje za tako nešto jedini lijek. I to ovaj film sve vrlo jasno prikazuje i poručuje.

Maigret, Epic Drama

Zaboravite na Mr. Beana, prešaltajte u brzinu niže. Jer, Rowan Atkinson je ovdje u ulozi znamenitog francuskog inspektora Maigreta, lika kojega je svojedobno oblikovao slavni belgijski pisac Georges Simenon. Naime, Atkinsonu je oduvijek bila želja da se dokaže i u drugim žanrovima osim onoga za koji je rođen, a to je komedija. I tako je, kada je stekao svjetsku slavu ponajprije Mr. Beanom, stekao dovoljno utjecaja da dobije i ovakve uloge. I to uopće nije ispalo tako loše! Dapače, Maigret koji ide na Epic Drami a koji se isplati ponavljati doista je dobar. I time je i Atkinson dokazao kako je talent za glumu jedinstven, kada imaš dara za komediju najvjerojatnije je da ćeš se snaći i u drugim glumačkim žanrovima. Nije ovo prvi put da je Maigret ekraniziran, no čini nam se da je Atkinson intrigantniji čak i od doista sjajnog Michaela Gambona koji je inspektora glumio još tamo početkom 90- ih. Ništa čudno, Atkinson je priznao kako je veliki fan priča o Maigretu. Interesantan je i format, riječ je o dvije sezone s po dvije epizode.

Iza kulisa, Pickbox NOW

Ovaj domaći streamer sjajan je u odabiru skrivenih asova, serija koje je sasvim moguće da smo propustili. Jedan od takvih serija svakako je i “Iza kulisa” koja nas podsjeća na ne tako davno vrijeme pandemije. Dvojica iznimnih britanskih glumaca, David Tennant i Michael Sheen, tumače sami sebe u situaciji kada im je zbog protupandemijskih mjera otkazana predstava. No, redatelj predstave inzistira da oni nastave uvježbavati svoje uloge online, putem komunikacijske platforme jer se teško nosi s dvojicom glumaca jačih osobnosti od svoje. I tako se proba predstave “Šest lica u potrazi za autorom” Luigija Pirandella pretvara u online farsu, ali u kojoj gledatelji serije mogu vidjeti zašto su ova dvojica glumaca na otoku tako popularni. Podsjetimo, David Tennant glumio je u Dr. Who kao i u nama posebno omiljenom Broadchurchu s Oliviom Colman. Sheena, pak, znamo iz “Kraljice” ili “Frost/Nixona”, ako već ne iz “Underworlda” gdje je bio s nedavnom hrvatskom gošćom Kate Beckinsale. Zaista zabavna, a jednostavno koncipirana serija.