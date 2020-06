CMS prijavio nepoznate policajce zbog mučenja izbjeglica: Koriste palice i pištolje, do gola ih se skida usred šume

Centar za mirovne studije danas je Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske u Zagrebu podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja policijskih službenika zbog osnovane sumnje na ponižavajuće postupanje i mučenje 33 osobe i njihovo nasilno i nezakonito protjerivanje iz teritorija Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, piše u priopćenju.

Radi se o četiri slučaja objedinjena u jednu kaznenu prijavu zbog sličnosti u postupanju. Naime, sve su žrtve, uz ostalo, pretrpjele mučenje i ponižavajuće postupanje time što ih je, prema njihovim svjedočanstvima, policija označila trajnim, narančastim sprejem preko cijelog tjemena.

Već skoro četiri godine ljudi koji u našu državu dođu u potrazi za sigurnošću u pravilu se time izlože još većem riziku. Taj rizik predstavljaju prakse Ministarstva unutarnjih poslova koje ih nasilno i nezakonito proganja pri tome koristeći palice, pištolje i udarce, narušavajući im dostojanstvo i sigurnost tako što ih razgolićuje usred šume i oduzima im sve što imaju. Početkom svibnja ovoj praksi dodan je nov, duboko ponižavajući element – označavanje izbjeglica i drugih migranata trajnim, narančastim sprejem križem preko cijele glave.

Croatian police accused of spray-painting heads of asylum seekers.



⏺️ UN has asked the government to investigate latest allegations of abuse against migrants crossing on Balkan route from Bosnia.



via @guardianhttps://t.co/O6ercMuVdN@amnesty pic.twitter.com/DnVzNUYQuS