Nekoliko jakih razloga zašto je jadranski kovač najukusniji na svijetu

Zašto je jadranski kovač (Zeus Faber, John Dory, San Pietro, Saint Pierre ili naša stara dalmatinska izvedenica nastala po tada novom nazivu za ono što je uho čulo, a danas je općeprihvaćeno i dopadljivo – šampjer) ukusniji od kovača iz svih drugih mora i oceana?



Prije svega kako vizualno prepoznati da je riječ o jadranskom kovaču? Plosnat, zelenkaste živahne boje, na središtu tijela sa svake strane ima crnu točku, hrbat mu je prekriven zaštitnim okoštalim čepovima, iz obraza mu raste okoštala izraslina u obliku bodlje, može biti veća ili manja, šira ili uža i svaka riba ima jedinstvenu šaru kao što ljudi imaju otisak prsta. Ove dvije bočne crne točke prati stara legenda da ju je sveti Petar uzeo prstima i ostavio svoje otiske. Tako je prema njemu dobila ime. A s obzirom na to da je sveti Petar po zanimanju bio kovač, otuda i drugo ime ribe. Priča ide još dalje, ako rastavite pažljivo sve dijelove glave ove ribe, možete pronaći i oblike kovačkog alata, poput nakovnja i čekića.