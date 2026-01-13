Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PIŠE MARIO MEŠTROVIĆ

Nekoliko jakih razloga zašto je jadranski kovač najukusniji na svijetu

storyeditor/2026-01-07/PXL_240323_99024000.jpg
Duško Jaramaz/Pixsell
VL
Autor
Mario Meštrović, sommelier ASI Gold i vlasnik zagrebačkog restorana Kaiser
13.01.2026.
u 20:30

Jadransko more ima stabilan salinitet i niže temperature od južnijih mora, što usporava rast životinja te pridonosi kvalitetnijoj i gušćoj mišićnoj strukturi

Zašto je jadranski kovač (Zeus Faber, John Dory, San Pietro, Saint Pierre ili naša stara dalmatinska izvedenica nastala po tada novom nazivu za ono što je uho čulo, a danas je općeprihvaćeno i dopadljivo – šampjer) ukusniji od kovača iz svih drugih mora i oceana?

Prije svega kako vizualno prepoznati da je riječ o jadranskom kovaču? Plosnat, zelenkaste živahne boje, na središtu tijela sa svake strane ima crnu točku, hrbat mu je prekriven zaštitnim okoštalim čepovima, iz obraza mu raste okoštala izraslina u obliku bodlje, može biti veća ili manja, šira ili uža i svaka riba ima jedinstvenu šaru kao što ljudi imaju otisak prsta. Ove dvije bočne crne točke prati stara legenda da ju je sveti Petar uzeo prstima i ostavio svoje otiske. Tako je prema njemu dobila ime. A s obzirom na to da je sveti Petar po zanimanju bio kovač, otuda i drugo ime ribe. Priča ide još dalje, ako rastavite pažljivo sve dijelove glave ove ribe, možete pronaći i oblike kovačkog alata, poput nakovnja i čekića.

Ključne riječi
Jadran jelo Kovač riba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!