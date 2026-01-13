Naši Portali
OBRAMBENA SURADNJA

Dan nakon dočeka Ruttea u Zagrebu, Anušić i Kundid u posjetu Norveškoj

MORH / F. Klen
Autor
Tomislav Krasnec
13.01.2026.
u 18:54

S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije. Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja, izjavio je ministar obrane Ivan Anušić

Dan nakon posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Zagrebu, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid već su otputovali u Norvešku, gdje danas i sutra razgovaraju o jačanju bilateralne obrambene suradnje s tom nordijskom zemljom saveznicom, čiji je udaljeni teritorij, otočje Svalbard, predsjednik Zoran Milanović prošli tjedan u svojim izjavama ponudio kao Amerikancima kao ideju za osvajanje umjesto danskog Grenlanda. 

“Ministar Anušić održao je u Oslu bilateralni sastanak s ministrom obrane Kraljevine Norveške Toreom O. Sandvikom te posjetio Istraživački centar norveške obrambene industrije u Hortenu”, priopćeno je večeras iz MORH-a. Prema istom priopćenju, dvojica ministara razgovarala su o mogućnostima suradnje, o sigurnosnoj situaciji na jugoistoku Europe i na arktičkom području, te o mogućnostima povezivanja domaćih obrambenih industrija. 

- Vrlo zanimljiv i koristan sastanak, i za nas i za norvešku stranu. S Norveškom želimo osnažiti bilateralnu obrambenu suradnju i želimo povezati naše obrambene industrije. Razmijenili smo i iskustva oko obveznog vojnog osposobljavanja, koje i Hrvatska ponovno uvodi nakon punih 17 godina. Norvežani imaju obveznu vojnu obuku i za muškarce i za žene u trajanju od 6 do 18 mjeseci, a odaziv na služenje im je stopostotni - izjavio je ministar Anušić nakon sastanka.

MORH u priopćenju nadalje ističe kako je Anušić pozvao norveškog kolegu u posjet Hrvatskoj, među ostalim kako bi imao priliku uvjeriti se u sposobnosti hrvatske obrambene industrije. Važna tema sastanka bila je i sigurnosna situacija na jugoistoku Europe, a ministar Anušić je istaknuo kako je Hrvatska faktor stabilnosti u tom dijelu Europe. Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Kundid istaknuo je kako Norveška ima sustavan pristup stvaranju vojske budućnosti.

- Vrlo izdašno ulažu u nove tehnologije bez kojih su nezamislive moderne vojne operacije. Kad je riječ o razmjeni iskustva, zanimljivo je bilo čuti njihovo dugogodišnje iskustvo obveznog vojnog osposobljavanja budući da mi ponovno vraćamo temeljno vojno osposobljavanje - rekao je general-pukovnik Kundid. U Istraživačkom centru norveške obrambene industrije ministra Anušića i načelnika OSRH general-pukovnika Kundida upoznali su s budućim sposobnostima pomorskog protuminskog djelovanja, razvojem tehnologije autonomnih podvodnih vozila te su obišli sustave protuminskog djelovanja. Ministar Anušić s izaslanstvom sutra će posjetiti Kongsberg Defence & Aerospace ASA, jednu od vodećih norveških tvrtki s područja obrane i svemira, najavljeno je u priopćenju MORH-a. 

Ključne riječi
Tihomir Kundid Norveška MORH Ivan Anušić

IF
I_Fotez
19:17 13.01.2026.

Gospodine ministre zašto niste poveli vrhovnika jer ga nitko ne zove a on voli putovati ali bolje da je doma da nas a i sebe ne sramoti po svijetu 😁🇭🇷

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Zagreb: Milanović i Keller-Sutter dali su izjavu nakon sastanka
PORUKA S PANTOVČAKA

Milanović: 'Francuski ministar nam je potvrdio kako se preko hrvatskih leđa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad'

"Francuski je interes prodati svoje zrakoplove svakome tko ih želi kupiti, pri tome zaraditi i proširiti krug svojih “strateških partnera”. Očekivan je i interes Srbije da kupi što modernije zrakoplove te ostvari što bolju suradnju s Francuskom. Ključno je pitanje – a što je u svemu tome interes Hrvatske?" napisao je Milanović

Učitaj još

