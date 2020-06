Cjepivo protiv virusa Covid-19 od jeseni i u Hrvatskoj

Već od jeseni ove godine svi građani Europske unije bi mogli dobiti cjepivo. Bit će to, kako je rečeno, europsko cjepivo, premda će biti namijenjeno cijelome svijetu. Zašto europsko? Jer su ugovor s proizvođačima o otkupu 400 milijuna doza cjepiva, dakle za sve stanovnike Europske unije, pa prema tome i Hrvatske, potpisale Njemačka, Francuska, Italija i Nizozemska, te ga je kasnije preuzela i Europska komisije.

Informaciju o sklapanju ugovora je u Italiji dao ministar zdravstva Roberto Speranza. Italija sudjeluje sa 185 milijuna eura. Ugovor je potpisan s farmaceutskom kućom AstraZeneca, a riječ je o cjepivu koji su razvili talijanski i britanski znanstvenici, te koji se testira na ljudima u Velikoj Britaniji pod nadzorom sveučilišta u Oxfordu koje je i sudjelovalo u njegovu stvaranju u svojim laboratorijima. Prve doze za eksperimente proizvela je talijanska tvrtka Irbm iz Pomezie i gdje će se proizvoditi dio doza.

Bivši predsjednik talijanske zdravstvene ustanove, a sadašnji znanstvenik u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Walter Ricciardi kazao je kako će cijepljeno prvo dobiti medicinsko osoblje, pa onda starije osobe. Možda će to cjepivo zaustaviti eventualni drugi val širenja koronavirusa koji neki najavljuju za jesen i početak zime.

Delegirani upravitelj farmaceutske tvrtke AstraZeneca Pascal Soriot kaže kako će prvih 200 milijuna cjepiva biti proizvedeno do konca ove godine, a daljnjih 2,1 milijardu doza prvih mjeseci 2021.

- Činimo sve da skratimo vrijeme proizvodnje. Riječ je i o velikom financijskom riziku, jer ako slučajno cjepivo ne bude učinkovito morat ćemo sve baciti, kaže Soriot, te objašnjava kako će 100 milijun doza ići Velikoj Britaniji, 300 milijuna doza SAD-u, 400 milijuna doza Europskoj uniji i ostalih 700 milijuna doza neprofitabilnim organizacijama CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) i GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) za siromašne zemlje. Indija je dobila licencu za proizvodnju jedne milijarde cjepiva.

Soriot kaže kako će cjepivo biti svima prodano po cijeni proizvodnje, odnosno manje od 10 eura po dozi. Najveći dio proizvodnje u Europi bit će u laboratorijima u Nizozemskoj i Italiji. Cjepiva će dobiti vlade, a one će odrediti kako će biti podijeljeno stanovništvu.