Čitatelji austrijskog 'Kuriera' sakupili čak 182.000 eura za pomoć nastradalima u potresu

Srdačno hvala za vaše iscrpno izvještavanje - zahvala je hrvatskog veleposlanika u Austriji Daniela Glunčića poslana početkom tjedna uredništvu austrijskog dnevnog lista „Kurier“, koji je ne samo stalno izvještavao i još uvijek izvještava o potresom pogođenom području Siska, Petrinje i Gline nego je i pokrenuo humanitarnu akciju prikupljanja novčane pomoći za nastradale u Banovini, o čemu u nedjelju pod naslovom „Zemljotres u Hrvatskoj: Čitatelji KURIERA sakupili 182.000 eura“ izvještava bečki dnevni list.

Isti izvor navodi kako je hrvatski veleposlanik Glunčić iskazao veliki respekt prema svom austrijskom kolegi u Hrvatskoj, veleposlaniku Markusu Vuketiću, koji je koordinirao mnoge humanitarne akcije iz Austrije za Hrvatsku, a s kojim je zajedno obišao nastradalo područje. Bečki „Kurier“ ističe kako je u humanitarnoj akciji sakupljanja donacija za Hrvatsku surađivao s austrijskim Crvenim križem i Caritasom, uz potporu Centra za vanjsku trgovinu austrijske Gospodarske komore (WKÖ) u Zagrebu. „Kurier“ također poručuje svojim čitateljima, kako računi Caritasa i Crvenog križa za prikupljanje novčane pomoći za nastradale u Banovini i dalje ostaju otvoreni.

>> VIDEO Konvoj s pomoći iz Austrije

Kako u članku piše novinar Kuriera Uwe Mauch koji se posebno trudi kako bi Austrijanci saznali što više pojedinosti o ogromnoj šteti prouzročenoj razornim potresom, koji je veliki dio stanovništva ostavio bez krova nad glavom, glavni tajnik austrijskog Crvenog križa Michael Opriesnig imao je potrebu zahvaliti se brojnim čitateljima Kuriera „za njihove velikodušne donacije“. List također ističe kako se je i glavni tajnik austrijskog Caritasa nadležan za inozemnu pomoć Andreas Knapp zahvalio svima koji su pomogli nabavku stambenih kontejnera s grijanjem i tako „omogućili stanovništvu u selima da ostane kod svojih kuća, životinja i vrtova i tako očuva svoju egzistenciju“.

Na bankovne račune oba Kurierova kooperacijska partnera, Crvenog križa i Caritasa je do sada uplaćeno za nastradale u Banovini 127.000 eura. Osim toga ovoj akciji su se pridružili i austrijski poduzetnici koji rade u Hrvatskoj. Oni su na raspolaganje stavili stambene kontejnere vrijedne 55.000 eura, izvještava Kurier i dodaje: Oba profesionalca za pomoć osobama u nevolji i Opriesnig i Knapp već planiraju poduzimanje i „daljnjih koraka“ uz opasku kako „svaka obnova dugo traje“. S tim u vezi planiraju da će u dvije naredne godine u središnjoj Hrvatskoj biti potrebno financijski poduprijeti i opremiti za novi početak oko 35.000 ljudi.

Tim se novcem mogu se, kako se navodi, poduzeti razni popravci, nabaviti sjeme, korisne životinje i građevni materijal. Dodaje se kako je drugi stup pružanja potrebne potpore vezan uz zdravstvenu i psihološka pomoć za nastradale“. Novinar Uwe Mauch članak uvodno počinje primjerima ogromne spremnosti građana Hrvatske da pomognu svojim zemljacima bez obzira na njihovo porijeklo i manjinsku pripadnost. Potom navodi i ogromnu spremnost Austrijanaca, za kako kaže, pomoć svojim susjedima u nevolji, iako Austrija i Hrvatska nemaju zajedničku granicu. U nastavku opisuje mnoge akcije čiji je start bio u Austriji, a cilj na području Petrinje, Siska i Gline.

>> VIDEO Iz Austrije stigle mobilne kućice za stanovnike Petrinje i Gline

„Toliko mnogo vatrogasnih vozila iz Austrije još nikada nisu vidjeli“, ispričali su za bečki dnevnik specijalci iz Zagreba nadležni za koordinaciju konvoja s humanitarnom pomoći. A pomoć je pristizala i u privatnim aranžmanima i bila je, kako se ističe, ogromna i „bez kraja“. Kurier piše kako uskoro u nastradalo područje ponovno stižu gradišćanski Hrvati s ležajevima i građevnim materijalom. Uz to navodi i primjer sedam općina i župnih ureda te lokalne prijevozničke tvrtke iz Liebocha kraj Graza koji su zajednički sakupili novac za kupnju 14 stambenih kontejnera za Sisak, koji bi prema njihovom opisu mogao postati će postati „Mali Lieboch“.

„Kod nas pomaganje ima tradiciju“, rekao je inicijator te akcije Gerhard Huber dodavši: „Već 25 godina pomažemo jednom malom gradiću u Slavoniji. Kroz to su sklopljena mnoga prijateljstva“. I austrijska osiguravajuća tvrtka „Merkur“ u Zagrebu se je pridružila Kurierovoj akciji i donirala jedan stambeni kontejner. No, to nije sve, kako navodi bečki dnevni list. Tvrtka je u Zagrebu opremila i privatnu kliniku za svoje osiguranike, koja će prema riječima dvoje direktora Andree Schleich iz Graza i njenog zagrebačkog kolege Roberta Vrce „otvoriti vrata i za žrtve potresa“, prije svega za osoblje bolnice u Sisku, teško pogođene potresom. I što na kraju reći osim veliko hvala Austrijancima koji su ponovno pokazali i dokazali svoje „veliko srce“ u pružanju pomoći Hrvatima u nevolji.