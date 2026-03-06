Stručnjaci za hranu upozoravaju: Ovih 7 namirnica nikad nemojte držati u hladnjaku
Mnoge namirnice iz navike automatski završavaju u hladnjaku čim dođemo iz trgovine, ali to nije uvijek najbolji izbor. Hladnjak jest sjajan saveznik za očuvanje svježine, no nekim namirnicama niske temperature zapravo mogu promijeniti okus, teksturu i trajnost. Upravo zato dobro je znati što doista treba hladnoću, a što bolje uspijeva na sobnoj temperaturi.
Pogrešno skladištenje hrane često dovodi do bržeg kvarenja, gubitka arome ili nepotrebnog bacanja namirnica. U mnogim kućanstvima godinama se ponavljaju iste navike, iako stručnjaci za prehranu i kuhari upozoravaju da nisu sve ispravne. Neke svakodnevne namirnice bit će ukusnije, dugotrajnije i praktičnije ako ih čuvate izvan hladnjaka.
Rajčice: Rajčice ne vole hladnjak jer niske temperature narušavaju njihovu teksturu i čine ih brašnastima. Osim toga, u hladnom prostoru gube dio svoje prirodne arome pa više nisu tako sočne i ukusne. Najbolje ih je čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izravnog sunca, i pojesti dok su još čvrste i mirisne.
Krumpir: Krumpir se ne bi trebao držati u hladnjaku jer hladnoća pretvara škrob u šećer. Zbog toga može promijeniti okus, ali i teksturu tijekom kuhanja, pečenja ili prženja. Idealno ga je čuvati na tamnom, suhom i prohladnom mjestu, primjerice u smočnici ili podrumu.
Luk: Luk u hladnjaku brzo upija vlagu, a to može dovesti do omekšavanja i pojave plijesni. Osim toga, zatvoren i vlažan prostor nije dobar za njegovo dugotrajno čuvanje. Puno je bolji izbor držati ga na prozračnom mjestu, u mrežastoj vrećici ili košari, ali podalje od krumpira.
Češnjak: Češnjak u hladnjaku može početi klijati ili omekšati brže nego što biste očekivali. Vlaga mu ne odgovara jer mu skraćuje trajnost i narušava kvalitetu. Najbolje ga je čuvati na suhom i tamnom mjestu, gdje će ostati čvrst i pun okusa.
Banane: Banane ne podnose dobro hladnoću jer se u hladnjaku usporava njihovo prirodno dozrijevanje. Kora može vrlo brzo potamnjeti, a plod iznutra izgubiti dio svoje privlačne teksture. Najbolje ih je držati na sobnoj temperaturi, po mogućnosti odvojene od drugog voća ako želite usporiti zrenje.
Kruh: Kruh u hladnjaku ne ostaje svježiji, nego upravo suprotno, brže se isušuje i postaje tvrd. Hladan zrak ubrzava proces starenja kruha, pa on gubi mekoću i okus. Ako ga ne planirate pojesti uskoro, bolja je opcija držati ga u kutiji za kruh ili ga zamrznuti.
Med: Med nikada ne treba čuvati u hladnjaku jer će se ondje ubrzano kristalizirati. Iako takav med nije pokvaren, postaje tvrđi i manje praktičan za korištenje. Najbolje ga je držati dobro zatvorenog na sobnoj temperaturi, na suhom mjestu, gdje može dugo zadržati kvalitetu.