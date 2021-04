Cijepljenje daje rezultate, i kod nas zaustavljen porast teških oboljenja!

U šest dana ovoga tjedna imamo 26 postotni porast broja zaraženih u odnosu na iste dane prošli tjedan, a sudeći i po današnjim kolonama za testiranje u Zagrebu slično će biti i sedmi dan. Ali, pozitivno je iznenađenje pad svih pokazatelja kad je riječ o teškim oboljenjima jer se prema dosad važećim trendovima dogodio tjedan prije nego se moglo očekivati s obzirom na 33-postotno povećanje broja zaraženih prije dva tjedna, a potom pad prošli tjedan. Svijet je jučer prešao tri milijuna žrtava od koronavirusa prema podacima Worldometera. Prvi milijun zabilježen je 23. rujna, drugi već nakon 112 dana 13. siječnja, a za treći milijun trebalo je 93 dana. Trećina smrti povezanih s COVID-19 bila je u Europi, 579.000 u SAD-u, 366.000 u Brazilu, 211.000 u Meksiku, 175.000 u Indiji, 127.000 u UK-u, 116.000 u Italiji, 105.000 u Rusiji, 100.000 u Francuskoj, 80.000 u Njemačkoj, 76.800 u Španjolskoj...

Trenutno svjedočimo velikim kontrastima kad je riječ o stanju pandemije. Unatoč povećanom širenju zaraze, optimistične su brojke kad je riječ o teškim oblicima COVID-19, a što se vjerojatno može pripisati i stečenom potpunom imunitetu kod sto tisuća cijepljenih s obje doze prije dva tjedna, a djelomičnom kod još 323.000 cijepljenih prvom dozom do 3. travnja. Njima treba pridodati i vjerojatno veći dio od oko 270.000 zaraženih u proteklih šest mjeseci, premda tu ima i preklapanja jer ih se dio i cijepio. A ne zna se koliki je broj, vjerojatno ponajviše mladih, imuniziranih, a koji i ne znaju da su bili zaraženi.

Umrlih je ovaj tjedan četiri više nego u istih šest dana prošlog tjedna, iako se mogao očekivati i 30-postotni porast zbog porasta broja zaraženih prije dva tjedna. Broj hospitaliziranih povećan je za "samo" šezdesetak, a tjedan prije za 180 i na respiratoru je čak i smanjen za 9, a tjedan prije na respiratoru je broj pacijenata porastao za 26.

Broj zaraženih i žrtava koronavirusa u svijetu izjednačio se s najgorim brojkama u drugom valu. Samo jednom od početka pandemije broj zaraženih je tri dana zaredom bio veći od 800.000, ukupno 2,487 milijuna, naspram 2,5 milijuna od 6. do 8. siječnja) s tim da je posljednjih deset dana, čak i malo premašen broj od najgorih deset dana u drugom valu. Prekjučerašnjih više od 845.000 drugi je najveći dnevni porast od početka pandemije, tristotinjak manje nego 8. siječnja, a i šest od posljednjih deset dana po oko 13.000 smrtnih slučajeva u svijetu na razini je od druge polovice prosinca.

VIDEO Velike gužve za cijepljenje protiv covida-19 na Zagrebačkom velesajmu

Dok je Indija tek ušla u tunel trećeg vala (jučer su imali već 234.000 zaraženih u 24 sata), u kojem su nešto ispred njih Brazil i Turska od mnogoljudnih nacija, neke zemlje vide izlaz, osobito SAD, UK je već na izlazu, a Izrael je izašao iz tunela. I dok Indija vodi bitku s vremenom te provodi najbržu kampanju cijepljenja u svijetu, prekrasno je vidjeti izraelske grafikone koji prikazuju aktualno stanje i bude optimizam. Izrael ima najveći udio cijepljenog stanovništva od svih zemalja svijeta, 57 posto prvom dozom i 53 posto drugom, a od potonjih 78 posto je starijih od 40 godina, prema današnjim podacima izraelskog ministarstva zdravstva.

Izrael s oko 9,1 milijun stanovnika u posljednjih deset dana (danas 0,4 posto pozitivnih među testiranima, a mi 29 posto) ukupno ima 1806 slučajeva zaraze (kod nas 20.000) i 58 smrtnih slučajeva (329 kod nas). Trenutno imaju 2857 aktivno zaraženih (16.000 u RH) od kojih je 205 teško oboljelih (2003 u RH), te proteklih dana imaju tek po nekoliko slučajeva težih oboljenja i smrtnih ishoda. Čak i kad bi se stopostotno ostvario plan cijepljenja našeg Stožera i Vlade mi smo najmanje tri mjeseca udaljeni od njih, tijekom kojih će od COVID-19 umrijeti, sudeći po trendovima, više od tisuću ljudi.

I UK je cijepio prvom dozom 32,5 milijuna stanovnika, a drugom 8,9 milijuna, i trenutno imaju sličan broj novozaraženih kao i mi, te u proteklih deset dana sličan broj mrtvih, "samo" 343 iako imaju 17 puta više stanovnika, oko 68 milijuna.

Ako uzmemo broj zaraženih s odmakom unazad 14 dana, ispada da je najveća stopa smrtnosti na svjetskoj razini bila u početku jer se prvi milijun žrtava dogodio 14 dana nakon 28,7 milijuna zaraženih, drugi u istom razdoblju nakon sljedećih 54,5 milijuna i treći nakon 47,6 milijuna zaraženih. Od preostalih 10 milijuna zaraženih u proteklih 14 dana, moguće je još oko najmanje 200.000 mrtvih.

Inače prvih 10 milijuna zaraženih u svijetu je bilo 25. lipnja, sljedećih deset milijuna za 43 dana, pa 38, 32, 21 i onda je između 6. studenoga i 25. siječnja svakih od pet desetaka milijuna uslijedilo nakon 15-ak do 17 dana. Potom je došlo do usporavanja pa je do sljedećih deset milijuna zaraza trebalo 22, 25 i 19 dana, da bi posljednjih deset milijuna zaraženih bilo najbrže dosegnuto od početka pandemije, za 15 dana. Ponajviše pod utjecajem naglog širenja zaraze u Indiji, ali i u europskim zemljama, gdje proteklih dana širenje zaraze uglavnom ipak jenjava, što zbog mjera, što zbog cijepljenja.

Udio mrtvih među 140 milijuna testovima potvrđeno zaraženih u svijetu je 2,14 posto, koliki je i u Hrvatskoj. S tim kad se uzme u obzir da je aktualni broj mrtvih odraz broja zaraženih od prije 14 dana, stopa smrtnosti bila bi 2,29 posto, ali i znatno manja kad bi znali stvaran broj ukupno inficiranih od početka pandemije.