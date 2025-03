Grobnice se prodaju za vrtoglave iznose: Najskuplju smo pronašli u Dubrovniku, evo koliko košta

Smrt je sastavni dio života, no nije nimalo jeftina. Osim što su cijene sprovoda otišle u nebo i za organizaciju pogreba vam treba minimalno dvije tisuće eura pa i puno više ako se odlučite na neki skuplji paket ili pak veće karmine, u još većem problemu ćete se naći ako niste u posjedu grobnog mjesta. Iako grobnicu možete kupiti i od lokalnih poduzeća koja upravljaju grobljima, u većim gradovima i na 'popularnijim' grobljima često nema slobodnih grobnih mjesta pa vječno počivalište morate kupovati od privatnih osoba.

U oglasnicima se grobnice prodaju i za više od 90.000 eura, a jednu takvu pronašli smo na zagrebačkom Mirogoju. Cijena grobnice koja se nalazi 200 metara od glavnog ulaza na Mirogoj, a koja ima mogućnost za 'četiri ukopna mjesta i neograničen broj urni' iznosi čak 95.000 eura. Za pet tisuća manje, odnosno 90.000 eura, prodaje se druga obiteljska grobnica za koju prodavatelj kaže kako je prazna i nekorištena te ima okvir, poklopac i spomenik od luksuznog talijanskog mramora. Ovo su jedne od skupljih grobnica na Mirogoju, no ima i onih jeftinijih pa se tako grobno mjesto može naći od 11.000 do 45.000 eura. Na drugim zagrebačkim grobljima ima i puno jeftinijih grobnih mjesta, no sve ovisi o tome što tražite i koje groblje želite.

Najskuplja grobnica koju smo pronašli na Njuškalu nalazi se u gradu Dubrovniku na groblju Boninovo, a vlasnik za nju traži čak 150.000 eura. - Mirna lokacija s dugogodišnjom tradicijom, idealna za one koji žele osigurati vječni počinak na jednom od najljepših mjesta u gradu - stoji u oglasu.

S obzirom da se sve te grobnice koje su u oglasima nalaze na gradskim ili pak općinskim grobljima koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, o tome se nedavno povela rasprava na društvenim mrežama pa smo poslali upite u nekoliko poduzeća koje upravljaju gradskim grobljima u različitim gradovima kako bi nam objasnili kakva je procedura prilikom prodaje grobnih mjesta, odnosno grobnica.

Iz osječkog Ukopa, riječke Kozale i splitskog Lovrinca, poduzeća koje upravljaju tamošnjih gradskim grobljima, objasnili su nam kako je vlasnik groblja odnosno zemljišta jedinica lokalne ili područne samouprave te da privatne osobe zapravo prodaju pravo na raspolaganjem grobnim mjestom te nadgrobni uređaj koji se nalazi na tom grobnom mjestu.

- Grobljem upravlja Uprava groblja koja, među ostalim, dodjeljuje pravo korištenja grobnog mjesta. Pravo korištenja grobnog mjesta je posebno imovinsko pravo koje obuhvaća pravo raspolaganja grobnim mjestom a koje korisnik grobnog mjesta može ustupiti drugoj osobi - pojasnili su nam u osječkom Ukopu te dodali:

- Vlasništvo nadgrobnog uređaja (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda i sl. ) koji se nalazi na grobnom mjestu koje se ustupa može se prodati ili darovati. Oprema izgrađena na grobnom mjestu smatra se nekretninom, pa stoga ako se uz prijenos prava korištenja grobnog mjesta, prodaje ili na neki drugi način prenosi vlasništvo opreme grobnog mjesta dokument kojim se prenosi vlasništvo može biti kupoprodajni ugovor, ugovor o ustupanju ili darovanju grobnog mjesta ali obvezno mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Javni bilježnik je dužan isti dostaviti i poreznoj upravi rada utvrđivanja obveze plaćanja poreza - kažu u osječkom Ukopu.

U splitskom Lovrincu dodaju kako se pismenim putem može ustupiti pravo korištenja grobnog mjesta drugoj osobi, dok oprema i uređaji groba izgrađeni na grobnom mjestu se smatraju nekretninom te postaju vlasništvo novog korisnika. - Korisnik grobnog mjesta ne postaje vlasnik zemljišta na kojem se nalazi grobno mjesto, već je samo dobio pravo korištenja grobnog mjesta, uz uvjet redovitog plaćanja godišnje grobne naknade - objašnjavaju iz tvrtke koja upravlja splitskim grobljima.

Riječko Komunalno društvo Kozala nam pak kaže kako oni raspolažu s dostatnim brojem novih grobnih mjesta svih vrsta na najvećem gradskom groblju, Centralnom gradskom groblju Drenova, a kada se javi potreba za kupnjom novog grobnog mjesta, zainteresirana osoba treba se obratiti njihovom tehničkom uredu gdje može izabrati mjesto i izvršiti kupnju.